تیم فوتبال پاس همدان بازی سنگینی برابر سیاه جامگان مشهد خواهدداشت

ابراهیم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به دیدار هفته پانزدهم تیم فوتبال پاس همدان برابر سیاه جامگان مشهد اظهار داشت: شرایط روحی و روانی بازیکنان برای این دیدار بسیار خوب است و بازیکنان با آمادگی بالا و برای کسب سه امتیاز مسابقه برابر سیاه جامگان مشهد قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در این دیدار صادق کرمی به علت مصدومیت و جلیل احمدی به علت محرومیت در اختیار تیم نیستند اما بقیه بازیکنان برای این دیدار آماده اند.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه در دیدار برابر سیاه جامگان محکوم به پیروزی هستیم، اظهار داشت: هفته به هفته حساسیت در لیگ دسته اول فوتبال بیشتر می شود و تیم ها با تمام وجود و انگیزه برابر یکدیگر به میدان می روند که در چنین شرایطی کسب امتیاز بسیار دشوار است.

محمودی عنوان کرد: دو تیم پاس همدان و سیاه جامگان نیز از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر هستند و برد هر کدام از دو تیم در این بازی باعث بیرون کردن حریف خود از میدان این رقابت می شود که به همین علت دو تیم برای کسب پیروزی به میدان خواهند آمد و این موضوع باعث شده یکی از زیباترین بازی ها را در لیگ دسته اول شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه باید از شرایط میزبانی خود استفاده کنیم، بیان کرد: تیم پاس همدان در این بازی میزبان است و باید به طور کامل از شرایط میزبانی استفاده کند کمااینکه پاس در دیدارهای باقیمانده خانگی محکوم به برد است.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: در این بازی به حمایت هواداران و مردم همدان بسیار نیاز داریم و پر شدن ورزشگاه قدس همدان و کسب سه امتیاز این بازی می تواند پاس را یک گام به لیگ برتر نزدیک تر کند.

وی گفت: اگر مردم همدان و هواداران این تیم علاقه مند به صعود دوباره پاس به لیگ برتر هستند نباید در این بازی حساس ما را تنها بگذارند.

گفتنی است تیم فوتبال پاس همدان در قالب هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال گروه دوم فردا یکشنبه سه اسفند ماه ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه قدس همدان میزبان سیاه جامگان مشهد است.

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