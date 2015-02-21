ایران، بازیگر اصلی تصمیمات منطقه و فرامنطقه ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری در مراسم یادواره شهدای غواص و نیروی دریایی شهرستان داراب، گفت: ما قبلا حتی نمی‌توانستیم قطعات ناوها را تعمیر کنیم، اما امروز زیردریایی، ناو و ناوشکن پیشرفته می‌سازیم.

وی گفت: ما یک روزی فقط در مساحت حدودا 300 هزار کیلومتر مربعی خلیج فارس ‌دریانوردی می‌کردیم اما امروز به برکت انقلاب، خون شهدا و تلاش جوانان در محدوده 2 میلیون و 200 هزار کیلومتر مربع یعنی یک و نیم برابر کشور جمهوری اسلامی ایران، دریانوردی می‌کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز ناوهای ما در اقیانوس آرام، دریای مدیترانه، اقیانوس هند جنوبی دریانوردی می‌کند. دزدان دریایی در خلیج عدن که نیمی از تجارت جهان در آنجا در حال عبور و مرور است به دنبال این هستند که نفت و کالاهای صادراتی و وارداتی ما را مورد هجوم قرار دهند، آنها علی‌رغم استفاده از تجهیزات پیشرفته روز دنیا موفق نبوده‌اند حضور موفق ما از سال 87 تا امروز منجر به عبور بیش از 2600 نفتکش و کشتی از این تنگه به مقاصدشان شده‌ است.

وی با بیان این‌که امروز جوانان این کشور در رو و زیر دریاهای ساحلی و دوردست امنیت را برقرار کرده‌اند و کشور ما امروز در بالاترین جایگاه قرار دارد، گفت: ما هر چه داریم به برکت خون شهدا، مقام معظم رهبری و ایستادگی مردم بزرگوار ایران اسلامی است و اینها را نباید فراموش کنیم.

دریادار سیاری در ادامه افزود: جایگاه هر کشوری در دنیا به توانمندی‌های آن کشور بر می‌گردد، امروز جایگاه نفوذ معنوی کشور ما در منطقه و جهان با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.

وی اضافه کرد: قدرت یک کشور از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی تشکیل می‌شود. وضعیت سیاسی ایران در قبل از انقلاب چگونه بوده است، هیچ تصمیمی درون کشور گرفته نمی‌شد و دَه ها هزار مستشار نظامی در ایران حضور داشتند.

وی ادامه داد: ایرانی‌ها فقط عامل اجرای کارها بودند و هیچ حقی در تصمیم گیری‌ها نداشتند. آنها فکر می‌کردند ما قدرت تفکر و تصمیم گیری نداریم و فقط باید دستورات آنها را اجرا کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: از لحاظ اقتصادی نیز قبل از انقلاب استخراج نفت و گاز و معادن در اختیار دولتمردان طاغوت نبود، آمریکایی‌ها در مورد معادن مس و اورانیوم و اینکه چقدر گندم وارد کنیم یا نکنیم تصمیم می‌گرفتند.

وی در خصوص وضعیت فرهنگی قبل از انقلاب خاطرنشان کرد: در همین استان فارس رژیم طاغوت جشن‌های 2500 ساله را راه انداخته بودند و مهمانان خارجی را در بهترین و لوکس‌ترین چادرهای دنیا می‌آوردند و خرج‌های آنچنانی می‌کردند، صبحانه و ناهار و شام اینها با هواپیما از فرانسه می‌آمد و هدفی جز ترویج برهنگی و تغییر فرهنگ ایرانی‌ها نداشتند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نظامی‌های ما قبل از انقلاب در کشورهای خارجی آموزش می‌دیدند، تجهیزات ما تماما در خارج تعمیر و نوسازی می‌شد و به عنوان یکی از حلقه‌های ناتو مواظب بودیم شوروی به منافع غرب آسیب نزند.

وی افزود: اصلا در دنیا جایگاهی نداشتیم و فقط می‌گفتند ایران کشور گل و بلبل است، یعنی کشوری که محل تفریحات ناسالم است. ننگ بود در کشوری که مردمانش به ارزش‌های دینی پایبند هستند این لقب را بدهند اما امروز تمامی تصمیمات در همه زمینه‌ها در داخل کشور گرفته می‌شود و هیچ خارجی حق دخالت در امور ایران را ندارد.

او افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران از لحاظ سیاسی و معنوی در کشورهای منطقه نفوذ دارد و این یعنی قدرت. هر چند تهاجم و شبیخون فرهنگی وجود دارد اما مردم ما مقاوم هستند.

وی گفت: امروز الگوی دختران ما حضرت زینب کبری (س) و حضرت فاطمه (س) است. امروز مادر شهید براهمی در داراب می‌گوید من فرزندم را در راه خدا دادم.

دریادار سیاری در پایان گفت: وظیفه همه ما مسئولین این است با توجه به در صحنه بودن مردم دست در دست هم دهیم و در خط ولایت حرکت کنیم تا قطعا شاهد پیروزی‌های بیشتر جمهوری اسلامی ایران باشیم