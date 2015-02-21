هشتمین گردهمایی راهنمایان، به لحاظ دستاوردهای شغلی پربارتر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش نورآقایی، رئبس هیئت مدیره کانون سراسری راهنمایان گردشگری، در بیانیه‌ای ه نقاط ضعف و قوت هشتمین گردهمایی راهنمایان اشاره کرده و حضور نمایندگان مجلس، برای نخستین بار، در این همایش را به فتا نیک گرفته است. او در این بیانیه آورده:

«همکاران گرامی، دوستان محترم

سلام و درود؛

خوشحالم به استحضار برسانم که با تلاش و همدلی همه شما عزیزان، توانستیم هشتمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور را از تاریخ ۲۸ بهمن تا ۱ اسفند ۱۳۹۳ در استان خراسان رضوی به انجام برسانیم.

گردهمایی سالیانه راهنمایان گردشگری در سال های گذشته ضمن ایجاد آشنایی‌ها و دوستی‌ها، اثرات مفیدی به همراه داشته که از آن جمله می توان به ایجاد هویت شغلی برای راهنمایان، پویاتر شدن راهنمایان گردشگری در عرصه های مختلف مربوط به صنعت گردشگری و محیط زیست، و مورد توجه قرار گرفتن شغل راهنمایی گردشگری در اذهان مدیران دولتی و مدیران بخش خصوصی، اشاره کرد.

هشتمین گردهمایی از لحاظ دستاورد های شغلی برای راهنمایان از همه گردهمایی‌های گذشته پربارتر بود.

حضور نمایندگان محترم مجلس برای اولین مرتبه و مطرح شدن مشکلات راهنمایان گردشگری از جمله موضوع بیمه و حقوق شهروندی در حضور آنان از جمله مهم ترین موضوعاتی بود که قطعا خشنودی همکاران من را در سراسر کشور به همراه خواهد داشت.

حضور سرکار خانم روبی روی، از اعضای هیات مدیره فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری در جمع ما و سخنان خوشحال کننده و امیدبخش وی، باعث دلگرمی های بسیاری شد که باید قدر آن را بدانیم.

سخنرانی جناب آقای مسعود سلطانی‌فر، ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز برای راهنمایان گردشگری و دورنمای صنعت بسیار خوشایند بود.

اما آن چه که کمی آزاردهنده به نظر می رسد، اهمیت ندادن برخی به این گردهمایی مهم و لَخت بودن آنان در تصمیم‌گیری‌های اساسی بود که برگزارکنندگان گردهمایی را با مشکلات جدی اجرایی و مالی همراه کرد.

همکاران محترم، هرچند ما تا امروز به بسیاری از اهداف خود دست پیدا کرده ایم، اما در نگاه واقع گرایانه بسیاری از مشکلات ما چه در موضوع اجرای گردهمایی و چه در موضوعات مربوط به هماهنگی میان خودمان و کنش مناسب با بقیه دست اندرکاران صنعت همچنان باقی است که امیدواریم در سال های آتی این مشکلات را به مرور و با صبر و حوصله حل کنیم.

در آخر من وظیفه خودم می دانم مراتب قدردانی و تشکر خودم را از همه شرکت کنندگان در هشتمین گردهمایی اعلام کنم.

همچنین از همکاران و همراهان عزیز و گرامی که در استان خراسان رضوی میزبانی ما را به مدت چهار روز به عهده داشتند، سپاسگزاری می‌کنم. این دوستان نهایت تلاش خود را به کار بستند تا میزبانان خوبی برای هم قطاران و همکاران و دوستان خود باشند.

به پاس زحمات آنان کلاه از سر بر می داریم و برایشان آرزوی موفقیت و کامیابی داریم.»