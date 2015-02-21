مبلغان ارزشهای اسلامی را تبلیغ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر شنبه در جمع فعالان تبلیغی استان گفت: تبلیغ یک رسالت الهی بسیار خطیری است که خداوند سبحان به روحانیان اعطا کرده بنابراین باید با تزکیه نفس، به روز کردن سطح دانش و عامل بودن به اخلاقیات و گفته های خویش در راستای عمل به این وظیفه سنگین گام برداریم.

وی با بیان این که روحانیت تنها قشری است که می تواند جامعه را با اندیشه های دینی و اسلامی آشنا کند، افزود: هر جا که حضور روحانیت پر رنگ تر باشد دشمنان به هیچ عنوان توان حضور ندارند.

عضو شورای فرهنگی عمومی مازندران با اشاره به این که مبلغان به عنوان سفیران عرصه تبلیغ احکام دینی باید با ترویج احکام اسلامی ارزش‌های ناب شریعت محمدی را در جامعه گسترش دهند، گفت: جامعه در هر زمانی نیازمند آموختن مبانی دینی است و این مسأله در تاریخ وجود داشته است.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺍﺳﻠﺎﻣﯽ مازندران ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺩﺭﺻﺪﺩ ﺗﻬﯽﮐﺮﺩﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﯾﻦ و ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﻧﺸﺄﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭﯾﮋﻩﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﮔﻔﺖ: ﺍﻧﺒﯿﺎء و ﺍﻭﻟﯿﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﯾﻦ و ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﺩﯾﻨﯽ ﻫﺪﺍﯾﺖ و ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ و ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ ﺍﻗﺘﻀﺎﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺭﻓﯿﻊ ﺍﻧﺒﯿﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﺣﻔﻆ و ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﯾﻦ و ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡﺷﻮﺩ.

ﺣﺠﺖ ﺍﻟﺎﺳﻠﺎﻡ شکریان ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﺍﻟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺍﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﻧﺒﯿﺎء ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺒﻠﯿﻎﺩﯾﻦ، ﻓﻄﺮﺕ ﺳﻌﺎﺩﺕﺧﻮﺍﻩ ﺑﺸﺮ، ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ و ﻣﻌﺎﺭﻑ و ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﺩﯾﻨﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮﻋﺎﻟﻢ ﮔﺴﺘﺮﺵﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

وی با بیان این که روحانیت نقش روشنگری و بصیرت بخشی را در جامعه بر عهده دارد، تصریح کرد: حضور روحانیت در مجامع مختلف باید با تقویت بصیرت در جامعه همراه باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که روحانیت باید دین و ارزش های ناب اسلامی را به شیوه ای صحیح در جامعه تبلیغ و ترویج کند، افزود: شبهه زدایی در جامعه باید امروز بیشتر مورد توجه روحانیت آگاه قرار گیرد.

خطیب موقت نماز جمعه بابل با بیان این که دشمنان با ترویج شبهات گوناگون در پی تهی کردن معنویت در نسل جوان هستند، تصریح کرد: پاسخگویی به این شبهات باید امروز در اولویت برنامه های مبلغان دینی قرار گیرد.