طرح توانمندسازی نیروهای شاغل در بخش گردشگری اجرا می شود

احمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح توانمندسازی نیروهای انسانی شاغل در بخش دولتی و خصوصی در حوزه گردشگری در استان البرز از امروز دوم اسفندماه به مدت دو هفته اجرا می شود.

ترکاشوند در ادامه به اجرای این طرح در قالب برگزاری هفت دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح کیفیت فعالیت نیروی انسانی شاغل در حوزه گردشگری استان اشاره کرد.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: همه نیروهای شاغل در تاسیسات اقامتی و پذیرایی، مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، عوامل اجرایی و اعضاء ستاد هماهنگی خدمات سفر، پلیس انتظامی، رانندگان وسایط نقلیه، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و دهیاران روستاهای هدف گردشگری استان می توانند در این طرح شرکت کنند.

در پایان گفتنی است؛ مجری طرح مذکور موسسه آموزش گردشگری اورانوس نصیری است.