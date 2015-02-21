برگزاری رسیتال پیانوی فریدون ناصحی در تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعاتی از موتسارت، شوبرت، شوپن، فرانتس لیست و راخمانینف آثاری هستند که ناصحی در این کنسرت اجرا خواهد کرد. فریدون ناصحی که سابقه اجراهای موفقی را در کارنامه هنری خود دارد، در این کنسرت آثاری از بزرگان موسیقی جهان را برای علاقمندان اجرا می کند.

فریدون ناصحی فرزند حسین ناصحی آهنگساز شهیر ایرانی در سال 1354 موفق به اخذ بورسیه جهت ادامه تحصیلات خود در کشور آلمان شد. وی بعد از اتمام دوره تحصیلاتش در رشته سولیستی پیانو و اجرای چندین رسیتال پیانو در این کشور و اتریش به ایران بازگشت و چندین اجرا در تالار وحدت، فرهنگسرای نیاوران برگزار کرد. ناصحی همچنین سابقه همکاری با موسیقیدانان شهیری همچون ایرج صهبائی، نادر مشایخی، امیل خاچاتوریان را درکارنامه هنری خود دارد.

رستیال پیانوی فریدون ناصحی 2 اسفندماه، ساعت 21 در تالار وحدت اجرا می شود.