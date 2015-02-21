به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خشم شدید فیلیپ هوتس» به نویسندگی ماکس فریش، ترجمه حمید سمندریان و طراحی و کارگردانی بورژین عبدالرزاقی، کاری از گروه تئاتر اندیشه یکم، نیمه اول سال آینده برای اجرا راهی کشور سوئیس می شود.

کارگردان این نمایش اعلام کرد: هم اکنون در حال رایزنی برای هماهنگی تاریخ اجرای این نمایش با برخی ازهنرمندان تئاتر در سوئیس هستیم که بتوانیم این اثر را برای اجرا در آن کشور آماده کنیم.

وی ادامه داد: در صورت هماهنگی و انجام مذاکرات، این نمایش را در چند شهر سوئیس اجرا خواهیم کرد.

در این اثر نمایشی آناهیتا محب علی، احسان بیات فر، شهروز شبستری، سینا فرید، علی جدیدی، ترانه ولدیان و پریسا منفرد ایفای نقش می کنند. نازنین محب علی تهیه کننده و احسان بیات فر دستیار اول کارگردان این نمایش هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: گروه کارگردانی حسام الدین ابراهیمی، محمدصالح محرابی، طراح چهره پردازی محمود دهقانی، عکاس نازنین محب علی، طراح پوستر و بروشور، افکت های صوتی و ساخت ویدئو ایمان بیات فر، ساخت تیزر علی جدیدی، انتخاب موسیقی بورژین عبدالرزاقی، مدیر صحنه آریا شرفی، مدیر روابط عمومی شیوا حمیدخانی و مدیر روابط بین الملل حسام الدین ابراهیمی.

هم اکنون نمایش «خشم شدید فیلیپ هوتس» ساعت 18:30 در تماشاخانه آو به آدرس میدان فاطمی، ابتدای خیابان شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک 26 اجرا می شود.