  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۱۹

زمان ارسال آثار به بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر اعلام شد

زمان ارسال نسخه اوليه فيلم هاي متقاضي شركت در بيست و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجر بيستم آذرماه سال جاري اعلام شد.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" به نقل ازروابط عمومي اين جشنواره ، فيلم سازان ايراني متقاضي شركت درجشنواره فيلم فجرموظف هستند برگه هاي درخواست شركت در جشنواره را تكميل كنند وهمراه با نسخه اوليه  فيلم، عكس، پوستر و بروشورحداكثر تا پايان روزبيستم آذرماه به دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند.

بر پايه اين گزارش،  آخرين مهلت ارايه نسخه نهايي آثار ويديويي مستند و فيلم هاي كوتاه بيستم آذرماه اعلام شده است. برگه هاي شركت در جشنواره فيلم فجراز روز شنبه هفتم آبان ماه سال جاري به دفاترسينمايي ارسال شده و ساير متقاضيان مي توانند جهت دريافت اين برگه ها به دفترجشنواره مراجعه كنند .

بيست وچهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجراز30 دي ماه تا  10بهمن ماه سال جاري در تهران برگزارمي شود.

کد مطلب 250215

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها