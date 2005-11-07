زمان ارسال آثار به بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر اعلام شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" به نقل ازروابط عمومي اين جشنواره ، فيلم سازان ايراني متقاضي شركت درجشنواره فيلم فجرموظف هستند برگه هاي درخواست شركت در جشنواره را تكميل كنند وهمراه با نسخه اوليه فيلم، عكس، پوستر و بروشورحداكثر تا پايان روزبيستم آذرماه به دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند.

بر پايه اين گزارش، آخرين مهلت ارايه نسخه نهايي آثار ويديويي مستند و فيلم هاي كوتاه بيستم آذرماه اعلام شده است. برگه هاي شركت در جشنواره فيلم فجراز روز شنبه هفتم آبان ماه سال جاري به دفاترسينمايي ارسال شده و ساير متقاضيان مي توانند جهت دريافت اين برگه ها به دفترجشنواره مراجعه كنند .

بيست وچهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجراز30 دي ماه تا 10بهمن ماه سال جاري در تهران برگزارمي شود.