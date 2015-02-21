دو محصول جدید کیاموتورز در راه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلس خودرو نماينده رسمي كيا موتورز در ايران، به تازگي نويد ورود دو خودروي جديد اين شركت به بازار ايران را داده است.

مدل‌هاي ۲۰۱۵ کيا سورنتو و کارنز، محصولات جديد براي بازار ايران هستند که اين شرکت در حال حاضر فروش علي‌الحساب اين دو خودرو را با موعد تحویل ۱۵۰ روزه با احتساب سود ويژه مشارکت به صورت روز شمار از طريق نمايندگان مجاز خود، در سراسر ايران آغاز كرده است.

خودروي سورنتو ۲۰۱۵ نیز که سابقه حضور در بازار ايران را دارد، اين بار با ظاهري متفاوت در بازار خودرو حضور می‌یابد. اين خودرو با ظرفيت ۷ سرنشين در کلاس SUV قرار دارد و از مزاياي رقابتي آن استاندارد يورو ۶، حجم موتور cc ۲۴۰۰ از نوع GDI و قدرت ۱۸۸ اسب بخار است.

از ويژگي‌هاي دیگر اين خودرو مي توان به سانروف پانوراما، ‌ ترمز پارک الکترونيکي، ‌ سيستم حافظه يکپارچه فرمان، انتخاب نوع رانندگي، دريچه هوا براي سرنشينان رديف‌هاي عقب، ‌گرمکن‌هاي صندلي رديف‌هاي جلو و عقب خورو و آپشنهاي بسيار متنوع ديگر را نام برد.

خودروي کارنز ۲۰۱۵، که پيشتر نمونه قديمي آن در بازار ايران عرضه شده بود، اين بار با تفاوت ظاهري فراوان با نسل قبلي خود، در بازار ايران حضور پيدا کرده است.

اين خودرو با ظرفيت ۷ سرنشين در کلاس MPV قرار دارد و از حجم موتور cc ۲۰۰۰ از نوع GDI و قدرت ١٦٦ اسب بخار برخوردار است. از ويژگي‌هاي دیگر اين خودرو مي توان به سانروف پانوراما، ‌ ترمز پارک الکترونيکي، ‌سيستم کنترل پايداري، ‌ سيستم کنترل ايستايي در سربالايي، ‌ سيستم کمکي پارک هوشمند و آپشن‌هاي متنوع ديگر را نام برد.