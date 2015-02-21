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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۶

فردا و با موضوع رسانه جهانی و توسعه شهری؛

چهارمین نشست «شهر، شهروند و رسانه» برگزار می‌شود

چهارمین نشست «شهر، شهروند و رسانه» برگزار می‌شود

چهارمین نشست «شهر، شهروند و رسانه» فردا و با موضوع رسانه جهانی و توسعه شهری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های «شهر، شهروند و رسانه» با موضوع رسانه‌های جمعی و توسعه شهری یکشنبه ۳ اسفند با حضور محمدمنصور کوشش مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد، حسن نمکدوست‌تهرانی استاد ارتباطات دانشگاه، سرژولین دبیر خبرگزاری فرانسه در ایران، مظفری معاون بین‌الملل مرکز ارتباطات، خانم دکتر خرازی استاد ارتباطات دانشگاه و دکتر مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه برگزار می‌شود.

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های شهر، شهروند و رسانه با موضوع رسانه‌های جمعی و توسعه شهری یکشنبه ۳ اسفند ساعت ۹:۳۰ صبح در ساختمان کوشک واقع در بوستان گفتگو برگزار می شود.

کد مطلب 2502152

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