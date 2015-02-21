دورجدید واگذاری سهام عدالت به کارگران/2.3میلیون دعوتنامه ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بستان منش درباره طرح توزیع سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی در راستای سند چشم انداز بیست ساله گفت: پس از اینکه فرم های اولیه از سوی سازمان خصوصی سازی تایید شد، شرکت های تعاونی سهام عدالت کارت های سهام عدالت را میان افرادی که شرایط شان احراز شده توزیع می کنند.

مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه در تشریح فرآیند شناسایی و توزیع سهام عدالت بین کارگران فصلی و ساختمانی اظهارداشت: براساس مصوبه فوق، با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم بین این اداره کل و سازمان خصوصی سازی ضمن تدوین نظام نامه و دستورالعمل های اجرایی مربوط و راه اندازی سامانه الکترونیکی و با همکاری ادارات کل اجرایی استانی، فرایند شناسایی، پالایش و تکمیل فرم اطلاعات خانوار انجام شده است.

وی ادامه داد: توزیع دعوتنامه و برگ سهام به کارگران فصلی و ساختمانی واجد شرایط با دو هدف عمده توزیع متعادل تر ثروت و درآمد در جامعه و کاهش تصدی گری تصویب شده و در برخی از استان ها نیز به پایان رسیده و برخی دیگر در حال تکمیل مراحل پایانی است.

بستان منش با اعلام اینکه از سال 89 که ثبت نام سهام عدالت آغاز و آمارها ثبت شده است گفت: براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان خصوصی سازی تعداد 2 میلیون و 335 هزار و 300 فرم ثبت نام برای کارگران فصلی و ساختمانی در تمام استان ها ارسال شده که تعداد یک میلیون و 968 هزار و 169 فرم تکمیل و تحویل شده که با توجه به فرم های تکمیل شده، تعداد 6 میلیون و 551 هزار و 982 دعوتنامه برای مشمولین صادر و توزیع شده است.