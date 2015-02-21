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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۸

فیلم/ دستکش جادویی که صحبت ‌می‌کند

فیلم/ دستکش جادویی که صحبت ‌می‌کند

ناشنوایان از جمله افرادی هستند که برای برقرای ارتباط با سایرین یا حتی یافتن شغل با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند، اما این دستکش هوشمند می تواند کمک شایانی به آنها بکند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، این دستکش به ناشنوایان اجازه می دهد تا با سایرین که اطلاعی از زبان اشاره (حرکات و دست ها) ندارند به سادگی ارتباط برقرار کنند. این دستکش حرکات دست ها را به ترکیبی از صدا تبدیل می کند. دستکش هوشمند مجهز به حسگر بوده و با کمک یک اپلیکیشن که به اسمارت فون متصل می شود به ناشنوایان اجازه می دهد تا با محیط اطراف خود به ارتباط بپردازند.

هنگامی که شخص ناشنوا این دستکش را به دست می کند، سنسورها فعال شده و به ترجمه حرکات دست ها می پردازد. سپس حرکات با کمک یک میکروفون به صدا ترجمه شده و به شخص مقابل منتقل می شود. در نتیجه، حرکات دست های ناشنوایان قابل شنیدن می شود. شخص مقابل ناشنوایان نیز به سادگی و با کمک همین میکروفون به ارتباط با شخص ناشنوا می پردازد. کلماتی که مخاطبان ادا می کنند به صورت ترکیبی از هجاها و الفبا بر روی اسمارت فون ظاهر می شود.

کد مطلب 2502158

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