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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۵۴

حجت الاسلام حقی:

نهادهای دولتی که ترک فعل کنند با پیگرد دادستانی مواجه می شوند

نهادهای دولتی که ترک فعل کنند با پیگرد دادستانی مواجه می شوند

گرگان – دادستان گرگان گفت: هر نهادی اگر در وظایف خود سستی کند و یا ترک فعل کند با پیگرد دادستانی مواجه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی حقی، ظهر شنبه، در دومین همایش رابطین سازمان های دولتی بیان کرد: سلامتی و امنیت دو نعمت بزرگی هستند که انسان ها تا زمانی که دارند به آنها اهمیت نمی دهند.

حجت الاسلام حقی، امنیت را یک فرایند تعریف کرد و افزود: امنیت مسئله ای است که پارامترهای مختلفی دارد و تنها از عهده یک فرد یا یک دستگاه بر نمی آید.

وی با تاکید بر اینکه احساس ناامنی بدتر و مهم تر از ناامنی است تصریح کرد: برای ایجاد یک امنیت به معنای عام، سلامتی و بهداشت هر کدام پارامترهایی هستند که در کنار مباحث انتظامی قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز یک بیماری در جامعه فراگیر شود ارتباطی به نیروی انتظامی ندارد اما امنیت اجتماعی را زیرسوال می برد.

دادستان گرگان با بیان اینکه همه دستگاه ها در تامین امنیت دخیل هستند افزود: نقش دادستانی در مدیریت این حوادث بسیار گسترده است و باید چتر اطلاعاتی دادستانی در ایجاد امنیت در معنای عام در همه جا وجود داشته باشد.

حجت الاسلام حقی گفت: بسیاری از جرایمی که امروز اتفاق می افتد ناشی از ضعف قوانین یا اجرای ناقص قانون است.

وی به بیان نقش نهادهای دولتی در ایجاد و حفظ امنیت اشاره و اظهار کرد: هر نهادی اگر در وظایف خود سستی و ترک فعل کند با پیگرد دادستانی مواجه می شود.

وی در پایان بیان کرد: نقش مدیران در ایجاد امنیت بسیار تاثیرگذار و غیرقابل انکار است و با عمل به وظایف خود جامعه ای ایمن خواهیم داشت.

کد مطلب 2502159

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