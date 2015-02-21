نفرات برتر شطرنج دومین جشنواره ورزشی محلات کرج معرفی شدند

محسن عبدلی معاون ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات با حضور 122 نفر و در دو بخش آقایان و بانوان و در 5 دور به روش سوئیسی به میزبانی سالن شهید کلهربرگزار شد.

عبدلی در ادامه به نتایج حاصل شده اشاره کرد و افزود: در بخش بانوان میترا اصغرزاده با 5 امتیاز اول شد و فرزانه اسماعیل زاده و سحر صمدی با 4 و 3 امتیاز عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بخش آقایان نیز بابک تیموری با 5 امتیاز به مقام اول رسید و آرمین خسروانی و عسگر اصغرزاده به ترتیب با امتیازهای 5/4 و 4 امتیاز رتبه های دوم و سوم را از آن خود کردند.

معاون ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج به آخرین شرایط برگزاری جشنواره ورزشی محلات کرج هم پرداخت و گفت: مسابقات هندبال بانوان از صبح امروز آغاز شده و مسابقات والیبال بانوان نیز فردا یکشنبه قرعه کشی شده و از روز دوشنبه کلید خواهد خورد.

وی ادامه داد: در بخش آقایان نیز دور نخست مسابقات مینی والیبال در سالن سرحدآباد برگزار شد و قهرمان این مسابقات در دو بخش متولدین 80 و 81 و متولدین 82 به بالا در همین سال و در پنج شنبه و جمعه هفته پیش رو معرفی خواهد شد.

عبدلی به نتایج حاصل شده والیبال بزرگسالان در دو منطقه هم اشاره کرد و گفت: در سالن سرحداباد تیم های کیمیا ترابر البرز، سیاوش سام و بسیج ناحیه امام رضا اول تا سوم شدند و در سالن شهدای شهرداری نیز صدرا و فاتحان البرز عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

این مسئول در پایان بیان کرد: روند برگزاری مسابقات بر اساس تقویم تدوین شده به جلو می رود و امیدواریم این مسابقات طبق زمانبندی اعلام شده تا 15 اسفندماه به پایان برسد.