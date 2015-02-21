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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۶

«آقای سماع » برای برگزاری کنسرت به تالار رودکی می‌رود

«آقای سماع » برای برگزاری کنسرت به تالار رودکی می‌رود

کنسرت «آقای سماع» به سرپرستی امیرحسین حسنی نیا با همراهی گروه سماع قونیه و مراکش با 4 اجرا طی 2 شب در تالار رودکی به صحنه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای این گروه که ترکیبی از موسیقی ایرانی و بین المللی را با دست مایه ای از موسیقی عرفانی در کارها به گوش دوستداران می رساند، این بار نیز با قطعات جدیدی روی صحنه خواهند رفت. موسیقی تلفیقی با همراهی سماع قونیه و استفاده از اشعار حضرت مولانا برنامه اجرای این گروه در سالن رودکی خواهد بود.

پروژه موسیقایی «آقای سماع » پیش از این در تالار اندیشه، استانبول، دبی و تابستان امسال در تالار رودکی روی صحنه رفته است.

امیرحسین حسنی نیا آهنگساز ، بربت و همخوان، وحید قاسمی پرکاشن، امیرحسین جعفری گیتار آکستیک و همخوان،اشکان ماهری گیتار الکتریک، راحله فیروزی چنگ ایرانی و همخوان،علیرضا مغراضی کمانچه، محمود خیرگوساز کوبه ای و طراح دکور و سینا مشفقی دف و ستار و همخوان به هنرنمایی خواهند پرداخت.

کنسرت «آقای سماع »دوم و سوم اسفندماه ، در 2 سانس 18:30 و 21 در تالار رودکی اجرا می شود.

کد مطلب 2502162
علیرضا سعیدی

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