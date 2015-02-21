فعالیت معادن شن و ماسه منطقه ۱۸، تهران را تبدیل به اهواز خواهدکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران به همراه وحید نوروزی شهردار منطقه ۱۸ صبح امروز بازدیدی را از پروژه‌های در حال اجرا در منطقه ۱۸ داشتند.رئیس شورای شهر تهران در حاشیه بازدید از منطقه ۱۸ اظهار داشت: این منطقه یکی از مناطق جنوبی و حاشیه‌ای تهران است که به تهران افزوده شده است که در گذشته با مشکلات و کمبودهای بسیاری همراه بوده است.

وی با اشاره به مشکلات و کمبودهای منطقه ۱۸ تهران گفت: وجود مراکز صنعتی و معادن شن و ماسه مشکلات متعددی در زمینه‌های زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان تهرانی به وجود آورده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با وجود تمام این مشکلات امروزه فعالیت‌های خوبی در این منطقه شکل گرفته است و ظرفیت‌‌های مختلفی را در حوزه‌ها و بخش‌های این منطقه به وجود آورده است.

چمران با اشاره به ایجاد بوستان ۲۳ هکتاری «مادر» در منطقه ۱۸ تهران گفت: این بوستان در حاشیه رود دره کن ایجاد شده است که یکی از اقدامات مؤثر منطقه محسوب می‌شود و با توجه به کمبودهای فضاهای سبز منطقه این بوستان می‌تواند ظرفیت خوبی برای شهروندان منطقه باشد

وی افزود: مراکز فرهنگی نظیر موزه شهدا و خانه کشتی نیز در این منطقه ظرفیت‌های خوبی را در حوزه‌های مختلف از جمله اوقات فراغت شهروندان، سرگرمی و ورزشی به وجود آورده است.

چمران یکی دیگر از اقدامات ارزشمند منطقه ۱۸ را ایجاد مراکز تجاری و سازگار با بافت منطقه ۱۸ دانست و گفت: از جمله این مراکز تجاری در منطقه بازار مبل و ... است که موجب رونق تجاری در منطقه شده است و موجب ارتقای زندگی شهروندان در منطقه می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اقدامات شهرداری منطقه ۱۸ قابل توجه بوده و تحرکات خوبی را در این منطقه به وجود آورده است که این اقدامات قابل لمس بوده و ظرفیت خوبی را ایجاد کرده است.

وی در ادامه با اشاره به بازدید از کارخانه شن و ماسه منطقه ۱۸ تهران گفت: فعالیت این کارخانه فضاهای خطرناکی را به وجود آورده است ضمن اینکه کارخانه می‌بایست از ۲۰ سال پیش فعالیتش به اتمام می‌رسید چرا که به عمق قرارداد خود در این کارخانه رسیده است.

چمران ادامه داد: با این وجود این کارخانه همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد که این فعالیت‌ها علاوه بر هم زدن ژیودزی خاک، ریزگردهای بسیار خطرناکی را نیز به وجود آورده است تا تهران شبیه اهواز نشده است باید این کارخانه تعطیل بشود.

رئیس شورای شهر تهران بیان داشت: امروزه فعالیت این مجموعه، فضای زندگی ۱۰ میلیون شهروند تهرانی را به خطر انداخته است ضمن اینکه شن و ماسه این کارخانه قابل استفاده در ساختمان‌سازی نیست چرا که در داخل بتون سایش پیدا می‌کند و ما انتظار داریم این کارخانه هر چه زودتر تعطیل شود که امیدواریم قوه قضاییه نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام بدهد.

گفتنی است در این بازدید رئیس شورای شهر تهران ، از بوستان بزرگ نرگس (بانوان) ،مقبره الشهدا، حوزه علمیه المهدی، بوستان سهند ،مجموعه ورزشی روستای گلدسته، زورخانه باب الحوائج و بزرگراه شهید بروجردی که بزرگراه یادگار امام را به جاده ساوه و فرودگاه امام وصل می کند بازدید کرد.