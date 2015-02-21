افزایش نرخ بقای شرکتها در پارکهای علم و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر صدیق دامغانی، در مراسم امضای تفاهم نامه این پارک با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان عنوان کرد: در گذشته فکر می کردیم که "پول" اشتغال ایجاد می کند، در صورتیکه در دولت های قبلی نشان داده شده که اینگونه نیست، پول داشتن منجر به شغل پایدار نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در شرکت های دانش بنیان تا دانشی به محصول تبدیل شود، پروسه ای سخت را می گذراند، افزود: در دنیا از هر ۱۰ شرکت، ۹ شرکت بعد از سه سال از بین می روند، از این رو فعالیت پارک ها در این راستاست که زیرساختی برای ایجاد شرکت های دانش بنیان و از بین نرفتن آنها ایجاد کنیم.

به گفته صدیق دامغانی زاده، فعالیت پارک ها در راستای افزایش شاخص هاست که باید از پارک هایی با تجربه های این چنینی استفاده شود، که باید بتوانیم نقطه ضعف ها را پوشش دهیم و توان پارک ها در سطح ملی افزایش یابد.

وی افزود:یکی از فعالیت ها یاین پارک، ایجاد زیرساختی هایی روشن برای ایجاد و حفظ شرکت های دانش بنیان است.

مهدی کشمیری، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در ادامه این مراسم افزود: نرخ بقا در شرکت های نوپا برای ادامه دادن به فعالیت هایشان، ۷۰ درصد است و این درحالی است که در بیرون از پارک های علمی و فناوری نرخ بقا زیر۱۰ درصد است.

به گفته وی البته نرخ بقا در پارک های علمی و فناوری دنیا، ۸۴ درصد و شرکت های بیرون از پارک ها ۲۰ درصد است.

به گزارش مهر، تفاهم نامه همکاری میان پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با هدف رشد و توسعه دو سازمان و شرکت های عضو این دو سازمان منعقد شد.

براساس این تفاهم نامه، روسای پارک علمی و فناروی دانشگاه تهران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در زمینه تبادل اطلاعات و تجربیات اجرایی، مدیریتی و طراحی سیستم ها و روش های مطلوب در اداره پارک ها، آموزش نیروی انسانی و ارتباطات بین المللی به توافق رسیدند.همچنین همکاری در امر پذیرش متقابل و تخصیص فضا به شرکت های دانش بنیان عضو دو سازمان، ارائه خدمات علمی، تخصصی و آزمایشگاهی به آنها و بازاریابی، عرضه و فروش محصولات و فناوری های صورت می گیرد.این همکاری ها در توسعه شبکه شرکت ها و سازمان های کارفرمایی و فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری همکار طرفین و توسعه شبکه شرکت های همبسته است.

البته انجام فعالیت های مشترک توسط شرکت های عضو زمینه سازی با این تفاهم نامه میسر می شود. مدت همکاری پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به صورت نامحدود است.نرخ بقای