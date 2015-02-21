هزینه ۷ هزار میلیاردی برای بیمه سلامت/ همه ایرانیان دفترچه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز آیین افتتاح مجتمع ورزشی کارگران شهرستان پاکدشت با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد لطفی نژاد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، فرهاد بشیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مسئولان و مدیران اجرایی برگزار شد.

علی ربیعی در این مراسم با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران سبب شد تا روحیه کار و نشاط در جامعه گسترش پیدا کند زیرا کار یکی از اصول موفقیت هر جامعه ای محسوب می شود.

جامعه که بر واردات متکی باشد خوشبخت نیست

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: در جامعه ای که بر روی واردات و فروش نفت استوار بوده و ارزش کار در آن دانسته نشود این جامعه خوشبخت نخواهد بود زیرا کار به عنوان عنصر اصلی در یک جامعه تلقی شده و توجه به نیروی کار و کارگران زمینه استقلال و خودکفایی کشور را به وجود می آورد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که کار و تولید به عنوان ثروت های واقعی کشور محسوب می شوند و بر اساس این نگرش دولت یازدهم در صدد احیا و توجه ویژه به موضوع تولید است و تلاش دارد تا بر اساس آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نظام اسلامی را به عنوان یک نظام تولید محور و مبتنی بر ارزشمندبودن تولید و کار مدیریت کند.

وزارت تعاون سیاست های رفاهی را برای کارگران دنبال می کند

این مسئول با اشاره به تلاش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکل کارگران به عنوان اقشاری که باید به آنان توجه جدی صورت گیرد اضافه کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست های رفاهی برای حل مشکلات کارگران اندیشیده شده که در این میان فعالیت های موثری در زمینه های مختلف بویژه مسکن برای کارگران و بازنشستگان صورت گرفته است.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: بنده به خوبی مشکلات کارگران را می دانم زیرا از ابتدای انقلاب اسلامی نماینده کارگران و عضو شورای عالی کار بودم و تلاش داریم تا در مجموعه وزارتخانه مشکلات کارگران را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: در بخش های درمانی قدم های موثری برداشته شده است به طوری که بیش از ۳۹ میلیون نفر در مراکز درمانی وزارت تعاون تحت پوشش قرار دارند و ۱۲ هزار میلیارد تومان در مراکز درمانی تأمین اجتماعی و خرید خدمت و هفت هزار میلیارد تومان نیز در بیمه سلامت هزینه شده به نحوی که امروز همه ایرانیان از دفترچه بیمه درمانی برخوردار هستند

بیش از ۲۴۰ مجموعه کارگری در کشور وجود دارد

وی با اشاره به وجود بیش از ۲۴۰ مجموعه کارگری در سطح کشور گفت: با تلاش های صورت گرفته بیش از ۲۴۰ مجموعه کارگری در سطح کشور وجود دارد و امروز افتتاح مجموعه کارگری پاکدشت نوید بخش افزایش شور و تحرک و نشاط در جامعه کارگری این شهرستان خواهد بود.

ربیعی با اشاره به رشد اقتصادی کشور با روی کار آمدن دولت یازدهم افزود: دولت یازدهم زمانی که روی کار امد، رکود ۵۶ درصدی بر کشور حاکم بود به همین خاطر شاید خدمات دولت ملموس نباشد اما از سال های آتی اثرات و اقدامات د ولت تدبیر و امید را مشاهده خواهیم کرد.

وی گفت: با تلاش های صورت گرفته رشد اقتصادی کشور به سه درصد رسیده است و تلاش می شود تا با برنامه ریزی و مدیریت صحیح منابع و سرمایه مردم حتی با کاهش قیمت نفت نیز رشد اقتصادی افزایش یابد.

گفتنی است مجموعه ورزشی کارگان پاکدشت یکی از پروژه های ورزشی کارگران استان تهران است که عملیات احداث آن از سال ۸۶ در پاکدشت آغاز شد و اکنون ساختمان مجموعه اداری، مربیان ورزشی و زمین چمن آن آماده بهره برداری است.

این پروژه به دلیل عدم تأمین اعتبار لازم در سال ۸۶ دچار وقفه شد و پیشرفت فیزیکی نداشت که با تلاشهای صورت گرفته طی دو سال اخیر برای تامین اعتبارات این مجمتع ورزشی برای استفاده کارگران آماده بهره برداری شده است.