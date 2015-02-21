حذف اعتبارات مقابله با گردوغبار تاثیری دروظیفه محیط زیست ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار با بیان این مطلب افزود:وظیفه سازمان محیط زیست پایش، اندازه گیری و نظارت مداوم بر وضعیت محیط زیست است که این کار نیازمند تجهیزات است.

وی ادامه داد:تامین تجهیزات مورد نیاز برای این امر در این اعتبارات پیش بینی شده بود که با حذف آن تا حدودی دچار تاخیر و عقب ماندگی هایی خواهیم شد اما تلاش می کنیم و امیدواریم این مسایل نه از سرعت و نه از جدیت ما در کار بکاهد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از توجهات ما در این اعتبارات بحث سازمان های مردم نهاد بود زیرا به توانمندی و موفقیت سازمان های مردم نهاد در اجرای طرح های زیست محیطی اعتقاد داریم.

ابتکار ادامه داد: به عنوان مثال در استان خوزستان با همکاری سازمان های مردم نهاد ۵۰ هزار دانش آموز، آموزش محیط زیستی دیدند و این ظرفیت بزرگی است؛ بنابراین تاکید می کنم حمایت از سازمان های مردم نهاد در دستور کار دولت یازدهم است و ما با قوت از توانمندی های آنها حمایت می کنیم.

معاون رییس جمهوری گفت:در یک دوره رژیم بعث سیاست هایی که در عراق اتفاق افتاد، آسیب هایی جدی به تالاب های هورالهویزه و هورالعظیم که دوسوم آن در عراق است وارد کرد.

وی ادامه داد: اما آن بخشی از تالاب که در ایران قرار دارد به رغم تاکیدات سازمان حفاظت محیط زیست بر عدم ممانعت ورود آب به آن دایک بندی شد.

وی ادامه داد: بر این اساس دولت یازدهم با شرایطی مواجه شد که هورالعظیم در بخش داخلی کاملا خشک بود و از همان ابتدا مذاکراتی را با وزارت نفت آغاز کرد که بر این اساس دو ماه پیش دایک باز شد و اکنون آب وارد تالاب می شود.

وی گفت:وزیر بهداشت در بازدیدی که از تالاب داشت این موضوع را تایید کرد.

ابتکار درباره سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خوزستان و واکنش های موجود مبنی بر عدم حضور خودش در این استان گفت:نبود من در خوزستان همراه با وزیر بهداشت یک ناهماهنگی نبود بلکه در وهله اول پاسخ به واکنش سریع درباره درمان است.

وی ادامه داد: از این رو در مرحله اول وزیر بهداشت به استان خوزستان سفر کرد تا به وضعیت درمان، اورژانس ها و واکنش سریع در بخش درمان رسیدگی کند.

معاون رییس جهوری تاکید کرد: حضور وزیر بهداشت در مرحله اول امری طبیعی است و من قاعدتا باید با برنامه و اعتبارات کافی و در دست داشتن راه حلی اصولی به استان خوزستان سفر می کردم.

ابتکار ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام شد بسته اجرایی مقابله با گرد و غبار با اولویت استان خوزستان به تصویب دولت رسید که این مصوبه گام اولی برای حل این مساله است و اعتباراتی برای سال ۹۳ و ۹۴ نیز در آن پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: هفت سازمان و وزارت خانه شامل سازمان جنگل ها و مراتع، هواشناسی، وزارت نیرو، وزارت نفت، کشور و جهاد کشاورزی مکلف شدند به وظایف خود در این مصوبه عمل کنند.

ابتکار گفت: وزارت نیرو موظف شد در مورد رفع موانع آب به تالاب هورالعظیم برنامه ریزی کند و وزارت کشور در بحث واکنش سریع و مدیریت بحران و هماهنگی بین استان ها مسوولیت گرفت که امیدواریم تکلیف خود را بر اساس این مصوبه انجام دهند.

ابتکار تاکید کرد: فکر می کنم حضور من با یک مصوبه و اعتبارات کافی که در دولت تعیین شده منطقی تر است تا اینکه بخواهم صرفا جهت همدردی بروم.

وی درباره زمان نجات مردم خوزستان از گرد و غبار گفت: این موضوع نیازمند برنامه بلند مدت است زیرا هیچکدام از مسایل محیط زیست مقطعی و فوری نیست.

ابتکار تاکید کرد:دولت یازدهم بنا ندارد به مردم در زمینه این موضوعات حقایق را نگوید، باید واقعیت ها را بگوییم تا مردم آمادگی کافی برای مواجهه با این مسایل را داشته باشند و واقعیت این است که مسایل محیط زیستی نیازمند برنامه بلند مدت هستند.

ابتکار گفت: کشورهایی مانند چین با همکاری ژاپن و کره بیش از دو دهه است که در صحرای گبی کار می کنند و دستاوردهای خوبی نیز داشته اند اما هنوز مشکل به طور کامل حل نشده است.

ابتکار گفت:در بازدیدی که از غرفه خودروسازان حاضر در نمایشگاه داشتم به سازمان محیط زیست قول دادند استانداردهای یورو ۴ را به طور کامل و دقیق اجرا کنند و برنامه ریزی های خود جهت استاندارد یورو ۵ را نیز آغاز کنند.

ابتکار گفت: تشکل های زیست محیطی حضور فعالی در این نمایشگاه دارند که فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات و فناوری برای رسیدن به تجارت سبز و توسعه پایدار است.

وی گفت: سازمان محیط زیست سازمان های مردم نهاد را در پیشبرد برنامه های زیست محیطی کشور به رسمیت می شناسد و رییس جمهور نیز گفته اند وقتی تشکل ها مشکلات زیست محیطی را می بینند باید صدایشان شنیده شود.

معاون رییس جمهوری گفت: امروز رسما از برنامه محیط زیست سازمان ملل در مورد احیا و راه اندازی صندوق منطقه ای مقابله با گرد و غبار خواستم تا تلاشش را انجام دهد.

وی ادامه داد: ایران انتظار دارد این صندوق بین المللی هر چه سریع تر شکل گیرد و ما حاضریم در این زمینه پیشگام شویم، صندوق ملی محیط زیست ایران نیز در این زمینه اعلام آمادگی می کند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نقشه های ماهواره ای نشان می دهد گرد و غبار از عربستان، عراق، مرز عراق و سوریه، مرز عراق و اردن و برخی نواحی شمال آفریقا وارد کشور می شود بنابراین گرد و غبار موضوعی منطقه ای است و باید کشورها برای رفع آن همکاری کنند.

وی تاکید کرد: کشورها تلاش کنند منابع گرد و غبار خود را شناسایی و سرزمین شان را به درستی مدیریت کنند تا از عوارض این مساله در سطح منطقه کمتر رنج ببریم.

چهاردهمین نمایشگاه بین الملی محیط زیست دوم تا پنجم اسفند ماه در محل دایمی نمایشگاه های تهران برپا است.