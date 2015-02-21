ایجاد مدل های شادی آفرین به کاهش آسیب های اجتماعی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، ظهر شنبه، در دومین همایش رابطین سازمان های دولتی اظهار کرد: در نگاه علمی به بحث آسیب های اجتماعی، توجه به آسیب بسیار مهمتر از آسیب دیده است و کل اندام مدیریت استان باید در راستای مدیریت آسیب های اجتماعی اقدام موثر کنند.

صادقلو تصریح کرد: هنوز در کشور سند ملی آسیب های اجتماعی تهیه نشده است اما یقینا تهیه اسناد مربوط به آسیب های اجتماعی در کشور و استان کمک شایانی در جهت رویکرد علمی به آسیب های اجتماعی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی گستره وسیعی دارند، گفت: بیشترین آموزه های اسلام در خصوص مسائل اجتماعی و در تمام این مسائل مدلی را برای ما مشخص کرده است.

وی با بیان اینکه این مدل سازی و متدولوژی در کتب شهید مطهری نمایان است، خاطر نشان کرد: یک نظام اسلامی خودسازی انقلابی می خواهد اما متاسفانه گاهی مشاهده می شود که مدیران ما از این خودسازی انقلابی فاصله گرفته اند و این مسئله یک افت اجتماعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گلستان با تاکید بر اینکه اسلام بزرگترین و زیباترین متون اجتماعی را دارد، گفت: امروز ما نیاز به یک نظام ارگانیک در مدیریت آسیب های اجتماعی داریم، چرا که علیرغم فعالیت مناسب هر یک از دستگاه ها خروجی کار بشکل یک نظام ارگانیک و هدفمند نیست.

صادقلو توجه به آسیب های اجتماعی و فکری را مهمتر از آسیب های مادی دانست و افزود: از زمانی که استعمار کار خود را آغاز کرد، جنگ نرم آغاز شد و آنان همواره تلاش کردند چهره ایرانی و مسلمان را آن گونه که می خواهند تصویر کنند و حتی گاهی تلاش کردند با نگاه علمی به مقوله های دینی نگاه کنند و به آن وجاهت دهند در حالیکه اسلام مقدس تر و متعالی تر از علم است.

وی تاکید کرد: یقینا ایجاد مدل های شادی و امیدآفرین در جامعه به کاهش آسیب های اجتماعی و مدیریت آن کمک خواهد کرد که مسولان امر نباید از آن غفلت کنند.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم از دستگاه هایی که تعامل و همکاری بیشتری با نیروی انتظامی داشته اند تقدیر و تشکر شد.