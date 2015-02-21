به گزارش خبر گزاری مهر، در پی وقوع شکایت های مشابه تعدادی از بنگاه داران املاک منطقه جنت آباد مبنی بر اینکه چند نفر تحت عنوان "مأمور اداره تعزیزات" به مغازه های آنها مراجعه نموده و با تهدید به پلمپ کردن مغازه اقدام به اخاذی و دریافت پول از آنها کرده اند ، پرونده ای در این خصوص در دادسرای ناحیه ۳۴ تهران تشکیل و به دستور شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .



اظهارات شکات

شکات پرونده پس از حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان اعلام کردند که تمامی آنها در طول یک روز ( به صورت زنجیره ای ) و توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو پژو پرشیا نقره ای رنگ که خود را مأموران اداره تعزیرات معرفی کرده باند ، مورد اخاذی قرار گرفته اند .

یکی از این شکات در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : "۴ دیماه ساعت ۱۰ شب ، دو سرنشین یک دستگاه خودرو پژو پرشیا نقره ای رنگ به در مغازه ی بنده واقع در منطقه جنت آباد مراجعه کرده و از من درخواست تنظیم یک قرارداد اجاره منزل ، البته بدون ثبت کد رهگیری را کردند . ابتدا با درخواست آنها مخالفت کرده و عنوان نمودم که درخواست آنها غیرقانونی است اما پس از اصرار و پافشاری آنها و بیان این موضوع که طرفین قرارداد خودشان هستند ، قبول کردم تا قراردادی صوری را بدون ثبت کد رهگیری برای آنها تنظیم کنم . پس از تنظیم قرارداد بود که ناگهان آنها با نشان دادن کارت شناسایی و تجهیزات پلیسی همراه خود از جمله بی سیم و دستبند ، خود را مأمور اداره تعزیزات معرفی کرده و عنوان کردند: "شما مرتکب جرم شده اید و باید مغازه پلمپ شود". به این بهانه ، اقدام به تنظیم صورتجلسه کرده و حتی قصد داشتند تا یک بنر مبنی بر « پلمپ مغازه به علت تخلف صنفی » را بر روی سر در مغازه نصب کنند " .



شاکی در ادامه اظهارات خود و در نحصوص نحوه پرداخل پول به این افراد گفت : " در حالیکه نگران پلمپ و بویژه نصب بنر بر روی سر در مغازه ی خود بودم ، آن دو نفر گفتند : "میزان جریمه شما مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است اما طبق دستورالعمل جدید می توانید این مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کنید تا مانع از تعطیلی مغازه و نصب بنر بر روی سر درمغازه شویم پس از آن و برای رسیدگی به پرونده تخلف خود به اداره تعزیرات مراجعه کنید" ؛ بلافاصله پیشنهاد آنها را قبول کرده و مبلغ جریمه را به صورت نقدی پرداخت کردم . پس از گذشت چند ساعت از رفتن آن دو مأمور ، با تعدادی از همکاران خود تماس گرفته و آنها نیز عنوان کردند که به همین شیوه جریمه شده اند ؛ با یکدیگر قرار گذاشتیم تا برای پیگیری پرونده تخلفاتی خود به اداره تعزیزات مراجعه کنیم اما پس از مراجعه به اداره تعزیرات و ارائه مشخصات آن دو مأمور ، به ما اعلام شد که افرادی با مشخصات اعلامی در اداره تعزیرات کار نمی کنند و پرسنل آنجا نیستند ؛ زمانیکه موضوع پرداخت جریمه تخلف خود به شیوه نقدی را نیز اعلام کردیم ، به ما صراحتا اعلام شد که هیچگونه دستورالعمل و یا قانونی در خصوص پرداخت نقدی جریمه به مأمورین اساسا وجود ندارد و هرگونه دریافت پول از سوی مأمورین تخلف و جرم محسوب می شود " .



دستگیری مأموران قلابی

با توجه به شیوه و شگرد صورت گرفته در اخاذی از شکات ، کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته تعدادی از بنگاه های محل مراجعه ی دو مأمور قلابی ، موفق به شناسایی شماره پلاک خودرو پرشیا نقره ای شد و مالک خودرو بنام "مجید " (۲۴ ساله) ، نیز در منطقه شهریار مورد شناسایی قرار گرفت .



در ادامه تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان اطلاع پید ا کردند که "مجید " ، پسرخوانده یکی از مجرمان سابقه دار بنام "رضا " (۳۸ ساله) است که بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف مرتبط با مواد مخدر ، کلاهبرداری و تحت عنوان مأمور ، دستگیر و روانه زندان شده است .



با شناسایی تصویر "رضا " به عنوان یکی از مأمورین قلابی ، دستگیری وی در دستور کار قرار گرفت و پس از اطمینان از حضور وی و مجید در محل سکونتشان ، هر دو نفر دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها مقادیر متنابهی از انواع مهر های متعلق به مراکز دانشگاهی ، مراکز قضایی ، برگ های خام و جعل شده ی ویژه مأموریت مراکز انتظامی ، نظامی و همچنین تجهیزات مورد استفاده در جعل اسناد کشف شد .



با دستگیری متهمان ، رضا در همان تحقیقات اولیه صراحتا به جعل عناوین دولتی و بویژه "جعل عنوان مأمور اداره تعزیزات" و اخاذی از شکات پرونده و همچنین دهها فقره اخاذی مشابه در سایر مناطق شهر تهران اعتراف و همدست خود بنام"اسدالله"(۴۰ساله)رانیزمعرفی کرد .



با شناسایی دیگر متهم پرونده ، مخفیگاه اسدلله در منطقه قلعه حسن خان شناسایی و او نیز در همان روز دستگیری رضا و مجید ، دستگیر و هر سه متهم برای انجام تحقیقات به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند .

شاکیان مراجعه کنند

سرهنگ کارآگاه داوود فـرد ، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : "با توجه به اعتراف صریح متهمان به دهها فقره سرقت های تحت پوشش مأمور در مناطق مختلف تهران بویزه در افسریه ، آزادی ، جنت آباد و شناسایی تعدادی از شکات که بدین شیوه و شگرد مورد اخاذی قرار گرفته اند ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام محترم قضایی صادر و هر سه متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند ؛ از کلیه شکاتی که بدین شیوه مورد اخاذی قرار گرفتند دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان و طرح و پیگیری شکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند .