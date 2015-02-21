جشنواره تئاتر طنز دیالوگ در ساری برگزار می شود

افشین رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور ایلیا منفرد آهنگساز، نوازنده و خواننده نسل جوان از سال ۷۷ تا به امروز به عنوان میهمان ویژه در مراسم افتتاحیه و اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر طنز دیالوگ که اردیبهشت ماه در ساری برگزار می شود قطعی شد.

دبیر این رویداد با اشاره به این که ایلیا منفرد جزو اولین هنرمندان موسیقی پاپ ایران است که نشان درجه هنری یک را از وزارت ارشاد دریافت کرده است می افزاید: این هنرمند محبوب سه ترانه معروف "گل ارکیده، بارون و شمال" را در مراسم افتتاحیه و اختتامیه اجرا خواهد کرد.

رشیدی با پیش بینی استقبال گرم مردم به ویژه جوانان عزیز از حضور این هنرمند برجسته موسیقی پاپ کشورمان گفت: اطمینان داریم با توجه به اینکه مردم با هر سه ترانه ای که بناست توسط ایلیا منفرد اجرا شود خاطره و نوستالوژی خوبی دارند، این اجرا مورد استقبال بی سابقه ای قرار بگیرد.

رشیدی با اعلام این که مراسم افتتاحیه و اختتامیه در تمام جشنواره ها باید با هوشمندی کامل مدیریت شود گفت: دبیرخانه جشنواره با دقت تمام راهکارهایی را که می تواند منجر به بروز اتفاق های خوب، عبرت انگیز و خاطره انگیز برای مردم، هنرمندان و مسئولان شود را بررسی می کند و اگر خدا توفیق دهد و مسیری که می رویم با چالش های غیر اصولی به ویژه از سوی هنرمندان و مسئولین مواجه نشود، این قول را به مردم می دهیم که شاهد افتتاخیه و اختتامیه کم نظیری در جشنواره تئاتر طنز دیالوگ باشند.

افشین رشیدی " ایلیا منفرد" را یک تحصیلکرده موفق عرصه ی هنر معرفی کرد و گفت: منفرد علاوه بر آهنگسازی و سرودن ترانه، فیلمساز و کارگردان تئاتر هم هست و در دانشگاه ها در حال تدریس هنر است .

وی از برگ و باد، اینجا پایان دنیا نیست، بیگناهان، دزد دریایی، ژنرال، بزنگاه و برزخ به عنوان فیلم و سریال هایی نام برد که توسط "ایلیا منفرد" نوشته و کارگردانی شده است.

گفتنی است: نخستین جشنواره تئاتر طنز دیالوگ با حمایت شورای شورای شهرستان ساری، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و با پوشش اخبار و رویدادها از سوی صدا و سیمای مرکز مازندران و با حضور گروه های نمایش صحنه ای و خیابانی و چهره های سرشناس عرصه طنز سینما و تلویزیون و تئاتر کشور در روزهای پایانی اردیبهشت آینده در ساری برگزار می گردد.