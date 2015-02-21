کارگران و ورامین قهرمان شدند



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، هیات وزنه برداری تهران به مناسبت دهه فجر اقدام به برگزاری رقابتهای وزنه برداری قهرمانی باشگاه‎های تهران و توابع کرد تا ترکیب تیم تهران برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور مشخص شود.

در این رقابتها که به مدت دو روز در سالن شهید کبکانیان برگزار شد، 105 ورزشکار در قالب 22 تیم از باشگاه‌های تهران و توابع در هشت وزن با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم کارگران با 212 امتیاز عنوان قهرمانی تهران را به دست آورد و تیم های معتمدی و نصر به ترتیب با 184 و 176 امتیاز دوم و سوم شدند.

در رقابتهای باشگاه های توابع تهران نیز ورامین با 184 امتیاز جام قهرمانی را از آن خود کرد و تیم‌های شهرداری شهر قدس و شهریار به ترتیب با 180 و 176 امتیاز روی سکوهای دوم و سوم ایستادند.

در مراسم اختتامیه این مسابقات که با حضور حسین رضازاده، رئیس فدراسیون وزنه برداری، بهمن زارع، سرمربی تیم ملی وزنه برداری، کورش باقری، قهرمان سابق وزنه‌برداری دنیا و جمعی از قهرمانان سابق تیم ملی و پیشکسوتان این رشته‎های مختلف برگزار شد، از نفرات و تیم های برتر با اهدای حکم، مدال، جام و جوایز نقدی تجلیل و قدردانی به عمل آمد.