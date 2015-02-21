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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۹

کنسرت گروه «سایه سار» در فرهنگسرای نیاوران

کنسرت گروه «سایه سار» در فرهنگسرای نیاوران

گروه «سایه سار» به سرپرستی حسین سلیمانی و خوانندگی مصطفی حسینی از 3 اسفندماه به مدت 2 شب در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «سایه سار» تصمیم دارد در کنسرت پیش روی خود  قطعاتی با آهنگسازی و تنظیم حسین سلیمانی همراه با اشعاری از خواجه عبدالله انصاری، مولوی ، سعدی و حسین سلیمانی را برای علاقمندان به موسیقی اجرا کند.

گروه موسیقی «سایه سار» در سال 84  تشکیل شد و تاکنون آثار بسیاری را درقالب کنسرت و آلبوم ارائه داده است، شرکت درجشنواره موسیقی محله و جشنواره موسیقی فجر، اجرای کنسرت در فرهنگسرای ارسباران، برج آزادی، تالاررودکی، حوزه هنری و نیز اجرای کنسرت هایی در دانشگاه ها از فعالیت های داخلی و اجرای کنسرت در  کشورهای مالزی، ترکیه و قبرس از فعالیت های برون مرزی این گروه  است. از این گروه تاکنون 2 آلبوم به نام های «نگاه آشنا» و «روزهای خوب» منتشر شده است.

حسین سلیمانی، سرپرست ،آهنگساز و نوازنده کمانچه فراگیری کمانچه را نزد پیمان غدیری و محمدعلی مرآتی آغاز کرد. وی علاوه بر آهنگسازی دو آلبوم موسیقی تالیف کتاب «قطعاتی برای کمانچه» را نیز در کارنامه هنری خود دارد.

کنسرت «سایه سار» روزهای 3 و 4 اسفندماه ساعت 20 در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

کد مطلب 2502175
علیرضا سعیدی

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