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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۸

امیر اسماعیلی در نشست مسئولین سیاسی نیروهای مسلح:

اگر در کار سیاسی دقت نکنیم ممکن است اتفاقاتی مانند سال 88 رخ دهد

اگر در کار سیاسی دقت نکنیم ممکن است اتفاقاتی مانند سال 88 رخ دهد

فرمانده پدافند هوایی ارتش تاکید کرد: ما سیاسیونی داریم که برخی از آن‌ها ادراک و رفتار سیاسی را باهم مختلط کرده‌اند در صورتی که ما یک ولی فقیه داریم که نقطه شروع و پایان حرکت سیاسی را مشخص می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در جمع مسئولان سیاسی نیروهای مسلح گفت: ما در کشور سیاسیون مختلفی داریم که برخی از آن‌ها ادراک سیاسی و رفتار سیاسی را باهم مختلط کرده‌اند در صورتی که ما در کشور یک ولی فقیه و رهبر سیاسی داریم که نقطه شروع و پایان و حرکت سیاسی را ایشان مشخص می‌کنند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) اظهار داشت: اگر در کار سیاسی دقت نکنیم ممکن است اتفاقاتی مانند سال 88 رخ دهد و تجربه 100 سال اخیر ایران نشان می‌دهد که ایران و اسلام بدون رهبری و روحانیت به سوی نزول حرکت خواهد کرد و ما باید حضور روحانیون را درخط مقدم دفاع فرهنگی، اعتقادی و سیاسی در نیروهای مسلح قدر بدانیم.

اسماعیلی تاکید کرد: آنچه کشور را حفظ می‌کند انواع سلاح‌ها نیست بلکه نیروی انسانی متخصص، ولایت‌مدار و مکتبی است که کشور را صیانت می‌کند و تجربه دفاع مقدس نشان داد که ما با کمترین امکانات و با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و مکتبی به پیروزی رسیدیم.

گفت: ما در کشور سیاسیون مختلفی داریم که برخی از آن‌ها ادراک سیاسی و رفتار سیاسی را باهم مختلط کرده‌اند در صورتی که ما در کشور یک ولی فقیه و رهبر سیاسی داریم که نقطه شروع و پایان و حرکت سیاسی را ایشان مشخص می‌کنند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) اظهار داشت: اگر در کار سیاسی دقت نکنیم ممکن است اتفاقاتی مانند سال 88 رخ دهد و تجربه 100 سال اخیر ایران نشان می‌دهد که ایران و اسلام بدون رهبری و روحانیت به سوی نزول حرکت خواهد کرد و ما باید حضور روحانیون را درخط مقدم دفاع فرهنگی، اعتقادی و سیاسی در نیروهای مسلح قدر بدانیم.

اسماعیلی تاکید کرد: آنچه کشور را حفظ می‌کند انواع سلاح‌ها نیست بلکه نیروی انسانی متخصص، ولایت‌مدار و مکتبی است که کشور را صیانت می‌کند و تجربه دفاع مقدس نشان داد که ما با کمترین امکانات و با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و مکتبی به پیروزی رسیدیم.

کد مطلب 2502176

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