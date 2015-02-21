به گزارش خبرگزاری مهر امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در جمع مسئولان سیاسی نیروهای مسلح گفت: ما در کشور سیاسیون مختلفی داریم که برخی از آن‌ها ادراک سیاسی و رفتار سیاسی را باهم مختلط کرده‌اند در صورتی که ما در کشور یک ولی فقیه و رهبر سیاسی داریم که نقطه شروع و پایان و حرکت سیاسی را ایشان مشخص می‌کنند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) اظهار داشت: اگر در کار سیاسی دقت نکنیم ممکن است اتفاقاتی مانند سال 88 رخ دهد و تجربه 100 سال اخیر ایران نشان می‌دهد که ایران و اسلام بدون رهبری و روحانیت به سوی نزول حرکت خواهد کرد و ما باید حضور روحانیون را درخط مقدم دفاع فرهنگی، اعتقادی و سیاسی در نیروهای مسلح قدر بدانیم.

اسماعیلی تاکید کرد: آنچه کشور را حفظ می‌کند انواع سلاح‌ها نیست بلکه نیروی انسانی متخصص، ولایت‌مدار و مکتبی است که کشور را صیانت می‌کند و تجربه دفاع مقدس نشان داد که ما با کمترین امکانات و با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و مکتبی به پیروزی رسیدیم.

گفت: ما در کشور سیاسیون مختلفی داریم که برخی از آن‌ها ادراک سیاسی و رفتار سیاسی را باهم مختلط کرده‌اند در صورتی که ما در کشور یک ولی فقیه و رهبر سیاسی داریم که نقطه شروع و پایان و حرکت سیاسی را ایشان مشخص می‌کنند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) اظهار داشت: اگر در کار سیاسی دقت نکنیم ممکن است اتفاقاتی مانند سال 88 رخ دهد و تجربه 100 سال اخیر ایران نشان می‌دهد که ایران و اسلام بدون رهبری و روحانیت به سوی نزول حرکت خواهد کرد و ما باید حضور روحانیون را درخط مقدم دفاع فرهنگی، اعتقادی و سیاسی در نیروهای مسلح قدر بدانیم.

اسماعیلی تاکید کرد: آنچه کشور را حفظ می‌کند انواع سلاح‌ها نیست بلکه نیروی انسانی متخصص، ولایت‌مدار و مکتبی است که کشور را صیانت می‌کند و تجربه دفاع مقدس نشان داد که ما با کمترین امکانات و با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و مکتبی به پیروزی رسیدیم.