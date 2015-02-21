۵۰ درصد سفرهای شهروندان قابل كاهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد جعفر تشكري هاشمي در آستانه برگزاري «چهاردهمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك» با اعلام اين كه در اين كنفرانس دو موضوع «آسمان آبي» و «زمين پاك» به عنوان دو محور راهبردي مديريت شهري مورد توجه ويژه قرار خواهد گرفت، افزود: حيات شهر و شهروندان در زمين و آسمان به هم گره خورده و از اين رو، موضوع محيط زيست و حفاظت از آن، مهم‌ترين مسأله تمام جوامع بشري است كه با سلامت بشر ارتباط مستقيم دارد اما متأسفانه ما در اين بُعد به دليل بي‌ توجهي به محيط زيست و از بين بردن سرمايه‌هايي كه خدا به ما داده، دچار عقب‌افتادگي تاريخي هستيم.

وي با تأكيد بر اين كه لازم است رفتارهاي نادرست و تصورات غلط گذشته در باره محيط زيست را تغيير دهيم و براي كاهش آلودگي هوا منتظر وزش باد و بارش باران نمانيم، اعلام كرد: مديريت شهري در تهران همواره تلاش كرده تا پيشتاز و پيشقراول كارهاي مهم و بر زمين مانده باشد و بر اين اساس، كم ‌توجهي‌ها به محيط زيست ما را بر آن داشت تا از طريق كمپين «آسمان آبي – زمين پاك» به اين موضوع مهم ورود پيدا كنيم.

نقش «مديريت تقاضا» و «مديريت عرضه» در چالش ترافيك تهران

معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه برخي موضوعات از توان مديريت شهري خارج است و در مورد آن‌ها كاري نمي‌تواند انجام دهد و به عنوان نمونه، كيفيت سوخت مصرفي و توليد خودرو از حيطه وظايف ما خارج است، اظهار كرد: در هر موضوعي كه ظرفيت و مسئوليت آن حتي به صورت نسبي نيز در اختيارمان قرار داشته، سعي كرده‌ايم در جهت صيانت و حفاظت از محيط زيست مؤثر واقع شويم و براي نمونه، نسبت به ارتقاي كيفي و توسعه كمي ناوگان حمل و نقل عمومي، ‌ اقدام نموده‌ايم.

تشکری هاشمي با بیان این که چالش ترافیک را باید با نگاه طیفی از فعالیت­ها مورد توجه و واکاوی قرار داد و به یک شاخص محدود نشویم، تصریح کرد: به این منظور باید فعالیت­هایی با حداکثر اثربخشی را انتخاب کنیم و به عنوان مثال، هم­زمان «مدیریت عرضه» و «مدیریت تقاضا» را به عنوان دو مبنای مهم ترافیک در ساماندهی عبور و مرور مورد توجه قرار دهیم.

وی با تأکید بر این که اعتقاد داریم حمل و نقل عمومی باید به صورت یکپارچه، ارزان، راحت، در دسترس و ایمن باشد تا به عنوان یک سیستم قابل قبول پذیرفته شود، اضافه کرد: بر این اساس، ترافیک و مسائل و مشکلات آن در دو بخش «مدیریت تقاضا» و «مدیریت عرضه» قابل بررسی است.

یک بار نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت هر نوع خدمت

معاون شهردار تهران با اشاره به این که هر چند سیستم حمل و نقل عمومی پایتخت نسبت به گذشته نه چندان دور خیلی بهتر شده و در نقطه قابل قبولی قرار دارد اما تا رسیدن به نقطه‌ای که به آن حمل و نقل ایده‌آل می­گویند، فاصله زیادی دارد، اظهار کرد: در «مدیریت عرضه» باید مترو را توسعه بدهیم، خطوط اتوبوسرانی تندرو را دوام و قوام ببخشیم و در شبکه حمل و نقل، تنوع سیستمی ایجاد کنیم تا به نقطه­ ایده‌آل برسیم.

تشکری هاشمی با بیان این که وقتی می‌توانیم بگوییم از حمل و نقل عمومی مطمئن برخوردار هستیم که زمانی که از منزل خارج می­شویم، این اطمینان را داشته باشیم که با پیمایش حداکثر ۳۵۰ متر به یک امكان حمل و نقل عمومی می­رسیم و با تغییر حداکثر دو وسیله می­توانیم خود را به مقصد مورد نظر برسانیم، تصریح کرد: در «مدیریت تقاضا» باید کم کردن سفرهای درون شهری مورد توجه قرار گیرد و اعتقاد داریم بیش از ۵۰ درصد از سفرهای درون شهری قابل کاهش است.

وی در پایان با تأکید بر این که باید به نوعی عمل شود که مردم برای دریافت هر نوع خدمتی از دستگاه­های دولتی، حداکثر یک بار نیاز به مراجعه حضوری به آن دستگاه داشته باشند و این موضوع می‌تواند سفرهای درون شهری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، خاطرنشان کرد: متناسب نبودن پیشرفت خطوط حمل و نقل عمومی با آن چه بر اساس «مدیریت عرضه» و «مدیریت تقاضا» مد نظر است، به این دلیل اتفاق می­افتد که در تصمیم­گیری­هايمان ساختار مدیریت واحد نداریم و بخشي عمل مي‌كنيم.