وضعیت مشابه نیروی پرستاری در ایران و افغانستان/مطالبات حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم روز پرستار که روز شنبه در سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: تعداد پرستاران در کشور به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، ۱.۲ نفر است که البته این وضعیت در بخش های روانی ۴۷ صدم نیروی پرستاری است.

وی گفت: غیر از افغانستان، بقیه کشورها شرایط مشابه ما را ندارند و کشورهایی مثل مصر و ترکیه نیز از وضعیت بهتری برخوردارند.

به گفته وزیر بهداشت، در اروپا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۸ نیروی پرستاری و در ژاپن ۱۳ پرستار است.

وی با تاکید بر کمبود نیروی انسانی در بخش های پرستاری و اورژانس بیمارستان ها، اظهارداشت: ما تقاضای ۷ هزار نیرو کرده ایم که تنها با ۲۴ نفر موافقت شد.

به گفته هاشمی، ۹۵ هزار پرستار مشغول در وزارت بهداشت هیچ ردیف بودجه ای بابت پرداخت حقوق ندارند و پرداختی به آنها از محل درآمد اختصاصی انجام می شود.

وزیر بهداشت در ادامه به سایر مشکلات بودجه ای حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که از جیب مردم تامین می شود، می بایست ۲۹۰۰ میلیارد تومان به حوزه سلامت اختصاص می یافت که تاکنون کمتر از ۳۰ درصد این مبلغ به ما داده شده است.

هاشمی گفت: همچنین از محل ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها که باز هم از پرداختی های مردم تامین می شود، سهم ما ۴۸۰۰ میلیارد تومان است که تا الان کمتر از ۲۱۰۰ میلیارد آن داده شده است. در مجموع از ۷۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات حوزه سلامت از این دو محل، کمتر از ۵۰ درصد پرداخت شده است. اما، در مقابل رضایتمدنی مردم از حوزه سلامت، قابل توجه است.

وی با بیان این مطلب که هیچ رئیس جمهوری به اندازه دکتر روحانی از حوزه سلامت حمایت نکرده است، تاکید کرد: بر اساس ادعای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بدهی دانشگاه های علوم پزشکی بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که البته ما معتقدیم این بدهی ۸ هزار میلیارد تومان بوده است، پرداخت شده و الان پرداختی های دانشگاه به روز انجام می شود.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که هنوز تا رسیدن به فرصت مطلوب، فاصله بسیار زیادی داریم، گفت: عده ای می خواهند پرستار و پزشک را در مقابل هم قرار دهند، در حالی که همه یک تیم هستیم.

وی به اقلیت جامعه پزشکی که برای حوزه سلامت حاشیه سازی می کنند، اشاره کرد و افزود: من این حرف ها را تا امروز به زبان نیاوردم. اما، جامعه پزشکی از پرستاری جدا نیست.

هاشمی در ارتباط با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: اگر اعتبارات آن دولت و مجلس ببینند، عملیاتی خواهد شد.

وزیر بهداشت همچنین از پرداخت های پرستاران بر اساس نظام مبتنی بر عملکرد تا آخر امسال خبر داد و افزود: با این روش، به عدالت در پرداخت ها نزدیکتر می شویم. زیرا، هر بخشی با خودش مقایسه می شود.