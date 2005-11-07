به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، زندگي حاج قربان سليماني واپسين بازمانده و آخرين نسل از راويان سنت " بخشي گري " در موسيقي شمال خراسان در فيلم " آخرين بخشي " به كارگرداني فرشاد فداييان فردا سه شنبه 17 آبان ماه ساعت 18 در خانه هنرمندان به نمايش در مي آيد.







"بخشي " به دوتارنوازان خراسان گفته مي شود كه كارهاي ديگري چون سرودن شعر، آواز خواندن، ساختن ساز و ... را انجام مي دهند. حاج قربان سليماني جايزه " آوينييون" فرانسه را از آن خود كرده است.



نمايش فيلم مستند " آخرين بخشي" به همت انجمن تهيه كنندگان سينماي مستند ايران انجام بر پرده مي رود. همچنين علاقه مندان براي ديدن فيلم مي توانند به خانه هنرمندان واقع در خيابان ايرانشهر،خيابان موسوي(فرصت شمالي) مراجعه كنند.