۲۲ درصد معتادان زنجان شیشه مصرف می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی نصیری ظهر شنبه در جلسه شورای مواد مخدر افزود:متاسفانه در استان زنجان گرایش معتادان به مواد مخدر صنعتی بیشتر شده است.

وی اظهار داشت: در راستای کاهش ابتلاء جوانان به بلای خانمان سوز اعتیاد باید دستگاههای ذیربط همایش های مختلف در راستای اطلاع رسانی خانواده ها را در دستور کاریی خود قرار دهند.

دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر استان زنجان گفت: سال آینده باید بخشی از اعتبارات را دستگاه‌هایی که متولی حوزه مواد مخدر هستند در خصوص افراد بهبودیافته و خانواده‌های آسیب‌دیده هزینه کنند.

در ادامه جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان، از جمع‌آوری اطلاعات بیش از ۱۴ هزار معتاد در سطح روستاهای استان زنجان خبر داد.

سرهنگ محمد حسینی تاکید کرد: سپاه استان زنجان از آغاز سالجاری تاکنون۲۴ کیلوگرم تریاک را کشف و هفت نفر را دستگیر و دو دستگاه خودرو را توقیف کرده است.

وی افزود: در این راستا سپاه طرحی را در مناطق اسلام‌آباد، الهیه و جانبازان اجرا کرده که ۲۵ نفر از عوامل اصلی تهیه و توزیع هرویین و شیشه شناسایی شده و هفت نفر هم دستگیر شدند و دو باند توزیع هرویین با شش کیلوگرم شدند.

جانشین فرماندهی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان با اشاره به اینکه مصرف مواد مخدر در دختران و بانوان زنجانی بیشتر شده تصریح کرد: متأسفانه یکی از عوامل گرایش زنان و دختران به مصرف شیشه وضعیت نامطلوب اشتغال و فرهنگ در جامعه است.