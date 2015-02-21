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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۶

حماس انتقال افراد مسلح از غزه به اراضی مصر را تکذیب کرد

حماس انتقال افراد مسلح از غزه به اراضی مصر را تکذیب کرد

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین ادعای برخی رسانه های عربی را درخصوص انتقال برخی افراد مسلح از غزه به خاک مصر را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «سامی ابوزهری» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با انتشار بیانیه ای انتقال افراد مسلح از غزه به مصر را تکذیب کرد.

وی همچنین به گروهها و کشورهای عربی منطقه که در این راستا اقدام به نشر چنین اکاذیبی می کنند هشدار داد که مسئولیت تحریکات و چنین اتهام زنیهایی را علیه مردم فلسطین برعهده خواهند داشت.

شبکه اسکای نیوز عربی عصر جمعه با انتشار خبری اعلام کرد که ارتش مصر پس از دریافت اطلاعاتی درخصوص ورود تروریستهایی از غزه به سینا در مرزهای مشترک خود حالت فوق العاده اعلام کرد و این در حالی است که ارتش مصر در این خصوص موضعی را اتخاذ نکرده است.

کد مطلب 2502181

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