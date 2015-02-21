تقارن ایام فاطمیه با نوروز یک فرصت است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در جلسه هماهنگی ایام فاطمیه که با حضور حجت الاسلام ناصحی و جمعی از روحانیون و ائمه جماعات برگزار شد بر اهمیت احیای فرهنگ فاطمی تاکید کرد.

مسجد جامعی در این جلسه ضمن بیان خاطره ای از مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی گفت: بعد از آمدن ایشان از لندن بود که به قم رفتند و من هم به قم مشرف شده بودم. یکی از دوستان به مزاح به آقای فاضل گفتند که پرداختن به موضوع حضرت زهرا (س) مبادا موجب نفاق بین مسلمانان شود که ایشان گفتند ؛ شما هیچ یک سابقه انقلابی تان به اندازه من نیست و هیچکدام به اندازه من امام را درک نکرده است، من می گویم باید به این موضوع پرداخته شود.

وی ادامه داد: این خاطره را گفتم از آن جهت که ایام فاطمیه چه از نگاه مردم و چه از نگاه علما و فضلای دین دارای اهمیتی بس بزرگ است.

مسجد جامعی افزود: در این راستا ما ستادی تحت عنوان ستاد ویژه احیای فرهنگ فاطمی راه اندازی کردیم که یکی از اقداماتش توجه به موارد فرهنگی در این امر است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به تقارن ایام فاطمیه با ایام نوروز گفت: شاید برخی این تقارن را در جهت منفی ببینند اما باید گفت ایام نوروز یک فرصت بسیار مناسب است.

وی خاطر نشان کرد: از نگاه ایرانیان نخستین سالگرد غدیر مقارن با نوروز بود، غدیری که پیامبر اسلام (ص) دست حضرت علی (ع) را به عنوان وصی و جانشین خود بالا بردند و از اینرو نوروز برای ایرانیان دارای اهمیت ویژه ای بوده که تا امروز ماندگار بوده است چه بسا جشن مهرگان نیز از قدیم الایام بوده ولی ماندگار نشد.

مسجد جامعی اضافه کرد: در سنت فرهنگی تهران نیز تقارن ایام نوروز و محبت اهل بیت به چشم می خورد؛ وقتی سفره هفت سین در لحظه تحویل سال پهن بود عکسی از تمثال مولا علی زینت بخش سفره هفت سین بود و در هنگام تحویل سال اعضای خانواده یک به یک قرآن و تصویر حضرت را بوسیده و دست به دست می کردند.

وی گفت: آبی هم که در سفره هفت سین قرار داده می شود به نوعی ارتباط با اهل بیت دارد چرا که همه نیک می دانیم مهریه حضرت صدیقه کبری آب بوده است.

مسجد جامعی افزود: پر واضح است که زمینه های بسیاری وجود دارد که محبت اهل بیت با ایام نوروز قرین است ولی چون همیشه نوروز را به عنوان یک تهدید نگریستیم نتوانستیم به خوبی از آن بهره برداری کنیم. بهتر است در چنین شرایطی نوروز را یک فرصت بنگریم و در جهت حرکت های مردمی ببینیم چه کمک هایی می توانیم انجام دهیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران یاد آور شد: مردم خود به این مسائل پایبندند و در ذات ایرانیان این موضوع نهادینه شده است بنابراین تلاش ما باید در جهتی باشد که مانع فعالیت مردم نشویم بلکه تقویت کننده این فعالیت ها باشیم امری که در ساخت مساجد هم نیازمند آن هستیم به گونه ای که ساخت ۴۰۰ مسجد توسط شهرداری باید به سمت مساجد محلی باشد تا مشارکت محلی را در پی داشته باشد.