طرح پایش سلامت بانوان شاغل در شهرداری همدان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بیاناتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به رویکرد، تدابیر و سیاست گذاری های شورای شهر همدان در خصوص توجه ویژه به امور اجتماعی و فرهنگی اشاره کردو گفت: طرح پایش سلامت ویژه بانوان در محیط کار با هدف ارزیابی وضعیت سلامت و پیشگیری از مشکلاتی که هنوز به مرحله بیماری نرسیده اند اجرا شد.

بیاناتی با بیان اینکه افزایش سطح آگاهی کارمندان در خصوص بیماری که از آن باخبرند ولی به عنوان بیماری یا اشکال تلقی نمی کند، برای ۱۵۰ نفر از بانوان شاغل در شهرداری همدان و بانوان ورزش صبحگاهی فرهنگسرای عین القضات اجرا و راهکار های تشخیصی و درمانی لازم به آنها ارائه شد.

وی با بیان اینکه اشتغال بانوان در حیطه های کاری مختلف رو به افزایش از جمله ویژگی های حال حاضر جامعه امروزی است، گفت: این اشتغال روز افزون دلایل متعدد فردی، اقتصادی و اجتماعی داشته و در بسیاری مواقع اجتناب ناپذیر است.

بیاناتی با بیان اینکه اشتغال بانوان مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، پیامد ها و تأثیرات اجتماعی خاص خود را دارد، گفت: اشتغال بانوان تبعات مثبت و منفی متعددی بر سلامت زنان و حتی کیفیت زندگی خانواده ها گذاشته است.

وی با بیان اینکه گرچه اشتغال چه برای مردان و چه زنان توام با خطراتی است اما این خطرات به دلایلی چون تفاوت شغل مردان و زنان، تفاوت های جنسیتی و تفاوت مسئولیت های خانوادگی متفاوت است، گفت: زنان بطور خاص با چالش ایجاد و حفظ تعادل وظایف عاطفی خانوادگی و اجتماعی و وظایف شغلی مواجه هستند.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان از دیگر اهداف این برنامه را مشارکت جدی تر بانوان در اینگونه کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی و آگاه سازی در خصوص سبک زندگی اسلامی، تبیین جایگاه سلامت زنان در محیط کار، آگاهی از وضعیت سلامت فرد و اقدام برای تشخیص یا درمان بیماری های احتمالی و خاموش عنوان کرد.

وی گفت: آسیب شناسی سلامت زنان در محیط کار، تدوین راهبردهای ارتقا سلامت زنان در محیط کار و ارتقا سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی وارتقا سطح سلامت کارمندان زن شاغل در شهرداری همدان از دیگر اهداف این طرح است.

بیاناتی اظهارداشت: در همین راستا در كنار معاینات پزشكی و شغلی، آموزش‌های لازم برای اصلاح سبک زندگی نیز به این افراد داده شده و این برنامه به مدیریت امور بانوان شهرداری و با مشارکت سازمان هلال احمر در فرهنگسرای عین القضات همدانی برگزار شد.

بیاناتی در خصوص ارزش اجتماعی و اقتصادی این طرح گفت: میزان کارایی و بهره وری فرد سالم بسیار بیشتر از فرد بیمار و هزینه های پزشکی فرد سالم بسیار کمتر از فرد بیمار است

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان ادامه داد: در این برنامه، نیروهای كار به سه گروه دسته‌بندی می‌شوند که گروه اول افراد سالم هستند كه خطری سلامت ‌آنان را تهدید نمی‌كند که برای این گروه آموزش‌های لازم برای حفظ سلامت ارائه می‌شود.

وی گفت: گروه دوم كسانی هستند كه هنوز بیمار نشده‌اند، اما در خطر ابتلا به بیماری قرار دارند که به این افراد نیز آگاهی‌های لازم داده می‌شود تا از بیماری پیشگیری شود و مجبور نباشند سال ها دارو مصرف كنند.

وی افزود: گروه سوم نیز شامل افرادی است كه دچار بیماری هستند و باید با رعایت نكاتی به آنان كمك كرد تا درمان شوند و سلامت خود را به دست آورند.