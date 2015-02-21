بازدید فرهنگی از کارخانه نئوپان گنبد/ اقتصادمقاومتی با طعم برادری

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شاخه گلستان کاروان سرزمین برادری در ادامه برنامه‌های خود در استان گلستان به بازدید از کارخانه نئوپان گنبد به عنوان نماد وحدت و برادری شیعه و سنی در حوزه اقتصاد و تولید ملی پرداختند.

در ابتدای این بازدید کارگران خوش ذوق این کارخانه به بهانه حضور مصطفی رحماندوست شاعر شعر «صد دانه یاقوت دسته به دسته» با خواندن دسته جمعی و غافلگیرانه شعر «صددانه تخته، دسته به دسته، بانظم وترتیب، یکجانشسته» به استقبال اعضای کاروان رفتند.

در ادامه این بازدید آقای عبدالجلیل گوگلانی روابط عمومی شرکت چوب شمال نیز گفت: همانطورکه مراحل خردشدن چوب‌ها در این شرکت را دیدید ما هم منیت‌ها و خودخواهی‌ها را ‌خرد کردیم و شیعه وسنی کنار هم باصلح و آرامش و برادری برای سازندگی و پیشرفت کشور تلاش می کنیم.

کارخانه نسیم شمال گنبد زمینه اشتغال ۲۵۰ نفر از اهالی شیعه و سنی گنبد را فراهم کرده است. اعضای کاروان به همراه کارگران این کارخانه در پایان عکس یادگاری گرفتند.