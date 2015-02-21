به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین وضعیت جوی در جاده‌های کشور اظهار کرد: برابر آخرین گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، هم‌اکنون در اکثر محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، چهارمحال بختیاری و سمنان بارش برف گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در محور قوچان -درگز در استان خراسان رضوی و محورهای رشت، قزوین، دیلمان، ماسوله و اسالم در استان گیلان نیز بارش برف گزارش شده است، گفت: همچنین در ارتفاعات استان گلستان و محورهای حمیل- اسلام آباد و کیاسر – سمنان، چالوس – کرج و گدوک در استان مازندران نیز شاهد بارش برف هستیم.

رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا ادامه داد: همچنین در محورهای استان‌های کرمان، خراسان رضوی، گیلان، مازندران، تهران، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نیز بارش باران گزارش شده است.

وی با بیان اینکه سایر محورهای مواصلاتی از جوی آرام برخوردار است، درباره وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور نیز گفت: هم‌اکنون تنها در لاین جاده شمالی تهران – کرج شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم و در سایر محورها مشکل ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

رحمانی با اعلام شماره تلفن ۱۲۰ و ۸۸۲۵۵۵۵۵ از رانندگان و مسافران خواست برای آخرین اطلاع وضعیت جوی و ترافیکی و نیز امدادرسانی به حوادث احتمالی با این شماره تماس بگیرند.