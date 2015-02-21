سهم ریلی بندرشهید رجایی از ۳.۵ به ۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی هرمزگان، ابراهیم ایدنی از انعقاد ۱۲ هزار میلیارد ریال قرارداد با سرمایه گذاران بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به عنوان اصلی ترین بندر کانتنیری کشور طی سال جاری خبر داد.

ایدنیضمن اعلام این خبر گفت: ورود کالاها خارج از سیستم ها و پرداخت های گمرکی، قوانین معین کاری، معافیت مالیات بر ارزش افزوده و تسهیلات مناطق ویژه اقتصادی، تمایل سرمایه گذاران برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی را افزایش داده است.

وی ضمن اشاره به انعقاد ۱۲ هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در این بندر افزود: هم اکنون به همین میزان نیز قرارداد سرمایه گذاری در دست بررسی و مذاکره است.

عالی ترین مقام حوزه دریایی و بندری هرمزگان همچنین با بیان اینکه در راستای تاکیدات وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر، طی سال جاری جلسات مستمری با مدیران شرکت راه آهن برگزار شده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا، سهم جابجایی کالا توسط شبکه ریلی در بندر شهید رجایی از ۳.۵ به ۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

ایدنی مجموع اعتبارات عمرانی کل بنادر هرمزگان طی سال جاری را یکهزار و ۳۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی سازمان بنادر اعلام کرد.

وی لایروبی حوضچه بندرلنگه و بندرگاه هرمز، ساماندهی بنادر مسافری، نصب سیستم های VTS جزایر و بنادر و ایجاد تاسیسات زیربنایی بندر شهید رجایی را از مهم ترین طرح های عمرانی در دست اجرا در این استان برشمرد و افزود: این طرح ها طی چند ماه آینده، تکمیل خواهد شد و آماده پذیرش سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی است.