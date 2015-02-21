تیم سبک رزمی ووینام قم نایب قهرمان مسابقات رزمی کشور شد

جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم رزمی سبک ووینام قم در مسابقات قهرمانی ووینام کشور و انتخابی تیم ملی بزرگسالان که روز جمعه در گیلان برگزار شد توانست عنوان نایب قهرمان این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: تیم هیئت ورزش‌های رزمی قم در این مسابقات موفق به کسب یک مدال طلا، ۴ نقره و ۲ برنز شد در حالی که در این دوره از مسابقات ۱۳ تیم از استان‌ها شرکت کرده و در ‌‌نهایت تیم رزمی سبک ووینام گیلان به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های قم و گلستان دوم و سوم شدند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: در وزن منهای ۵۴ کیلو گرم حسن زند رزمی کار قمی مقام سوم را کسب کرد و در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم علی کریمی دارنده مدال طلای جوانان جهان مقام دوم و مدال نقره این مسابقات را به دست آورد.

محمدزاده بیان داشت: در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم علی نوبهاری مقام دوم و مدال نقره این مسابقات را از آن خود کرد و در وزن منهای ۶۴ کیلوگرم ابوالفضل خلیلی با شکست در مسابقه نهایی به مدال نقره بسنده کرد.

وی عنوان کرد: در وزن منهای ۷۷ کیلوگرم مجید طالعی تنها مدال طلای این مسابقات را برای تیم هیئت ورزش‌های رزمی سبک ووینام قم به دست آورد و ابوالفضل مرادی در همین وزن سوم شد ضمن اینکه در وزن منهای ۹۰ کیلو گرم هادی قره ولی مقام دوم را کسب کرد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی قم تصریح کرد: نفرات بر‌تر شامل مدال آوران طلایی و نقره‌ای این مسابقه به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شدند در حالی که سرپرست این تیم علی مختاری و هدایت این تیم بر عهده کریم مختاری بود.

محمد‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برگزاری مسابقات قهرمانی هنرهای نمایشی در خانه کاراته اشاره و عنوان کرد: این مسابقات با حضور ۱۲۳ نفر شرکت کننده در چهار استایل، هنرهای نمایشی، دفاع شخصی، نانچیکو و شکستن اجسام سخت برگزار شد.

وی افزود: در رده سنی بالای ۱۶ سال این مسابقات محمدرضا مظفری، مجید رحمانی و محسن جعقری و در دراستایل دفاع شخصی مجید عبادتی و حسین صفایی مقام نخست را کسب کردند ضمن اینکه در استایل مبارزه نمایشی آریا لایان محمد باباخانی، بهمن شاملو، علی اصغر برجی، محمد رسولی محمد بیاتی، مهدی فرمانی حائز رتبه‌های بر‌تر شدند.