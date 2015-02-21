به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، برگزاری مسابقات قرآن را نزدیک به قله دانست و گفت: مسابقات قرآن با برگزاری سی‌وهفت دوره به قله بسیار نزدیک است زیرا پیش از این رقابت‌ها فقط در دو رشته حفظ و قرائت برگزار می‌شد اما امروز با برگزاری رشته مفاهیم به سمت تفسیر رفته و در کنار برگزاری مسابقه فعالیت‌های زیادی مانند محافل قرآن، نمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی سبب رشد مسابقات و نزدیکی آن به قله‌های مورد نظر شده است.

وی از تدارک گسترده استان آذربایجان شرقی برای برگزاری مطلوب مسابقات خبر داد و گفت: استان آذربایجان شرقی برای این رقابت‌ها به خوبی آماده است و در کنار برگزاری مسابقات دو همایش با عنوان شهریار و قرآن و علامه طباطبایی و قرآن برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف از افزوده شدن چند بخش جدید به مسابقات امسال خبر داد و گفت: امسال چند جایزه ویژه در مسابقات داریم که یکی از آنها پرداختن به بحث تلاوت معناگرا و خشوع در تلاوت است. با توجه به اینکه در سالهای اخیر نشست‌هایی با این موضوعات برگزار و شاخص‌هایی تعیین شده است، امسال در این بخش‌ها داوری ویژه‌ای صورت گرفته و به تلاوت معنا محور جایزه ویژه تعلق می‌گیرد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به برگزاری مطلوب مسابقات کشوری قرآن در شیراز گفت: مسابقات شیراز با کیفیت بسیار خوبی برگزار شد و این رقابت‌ها شاخص‌های مسابقات را چند درصد ارتقا داد و امروز استان‌هایی که میزبانی مسابقات کشوری قرآن کریم را می‌پذیرند، باید این رقابت‌ها را در سطح عالی برگزار کنند.

وی در خصوص پوشش رسانه‌ای این دوره از مسابقات گفت: امسال برنامه‌های ویژه‌ای در رادیو و شبکه قرآن داریم و طی آن آیین افتتاحیه، اختتامیه و فینال مسابقات به صورت زنده از شبکه قرآن پخش می‌شود، البته امسال تلاش می‌کنیم یک بخش مردمی هم برگزار کنیم یعنی بهترین فرازهای تلاوت توسط مردم انتخاب و منتشر می‌شود، البته تلاش ما این است که عموم مردم سهم بیشتری در برگزاری مسابقات داشته باشند و با انعکاس مطلوب به گونه‌ای عمل کنیم که مردم خودشان رقابت‌ها را دنبال کنند.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به تغییر در روند داوری مسابقات از سالهای آینده گفت: اگر بخواهیم بار معرفتی مسابقات بیشتر شود باید در داوری‌ها تجدیدنظر کنیم زیرا اینکه فقط یک نفر به مقام اول، دوم و یا سوم برسد داوری مسابقات را با حاشیه‌هایی مواجه می‌کند، از این رو در کمیته فنی مسابقات تلاش می‌کنیم با سطح‌بندی نفرات برتر تعدادی را قاری عالی، تعدادی را ممتاز و تعدادی را قاری خوب معرفی کنیم، البته این کار امسال اجرا نخواهد شد اما تلاش می‌کنیم این اتفاق در سالهای آینده هم در انتخاب نفرات برتر و هم در اعزام به مسابقات مختلف بین‌المللی صورت بگیرد.

حجت الاسلام حسینی از تعیین شاخص‌هایی برای انتخاب استان میزبان خبر داد و گفت: برای تعیین استان میزبان ابتدا درخواست استان‌ها را دریافت می‌کنیم و طبق شاخص‌هایی استان میزبان تعیین می‌شود، البته قصد داریم از هم‌اکنون شاخص‌هایی را برای تعیین استان میزبان در ۴ سال آینده تعیین کنیم و میزبان مسابقات برای ۴ سال تعیین و معرفی شود.