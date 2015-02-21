به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، صقر الجروشی فرمانده نیروی هوایی لیبی گفت: ما منتظر هواپیماهای مصری یا اماراتی برای انتقال زخمی شدگان انفجار شهر القبه هستیم و نیروی هوایی لیبی توان مقابله با گروههای تروریستی را دارند.لیبی و مصر دشمن واحدی دارند.

وی افزود: آمریکا از کنار زده شدن اخوان المسلمین از حکومت مصر ناخرسند است و تروریسم و داعش هدفش مصر است نه لیبی.

الجروشی تاکید کرد: داعشی ها از عراق و سوریه می آیند و هواپیمایی قطر تروریستها را به لیبی می آورد.

وی افزود: داعش به شستشوی مغزی افراد خود می پردازد و آنها در بیشتر شهرهای ساحلی لیبی پراکنده هستند.هر تروریست در لیبی 10 هزار دینار لیبی از کشورهای حامی تروریسم حقوق می گیرد.

الجروشی تعداد داعشی ها در لیبی را 5000 هزار نفر که قابل ازدیاد است تخمین زد.