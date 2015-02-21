سطح زیر کشت زیتون گلستان در سال ۹۴ دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری، ظهر شنبه، در همایش کشت زیتون در گرگان، اظهار کرد: در سال های گذشته کشاورزی استان اقتصادی نبوده است و علی رغم همه توصیه های ما، کشاورزان به جای کشت پنبه به سمت کشت برنج که برای آن ها به صرفه بود رفتند و اگر همچنان به اقتصاد کشاورزی بی توجه باشیم کشاورزان باز هم را ه خود را می روند.

وی با بیان این که تکلیف داریم کشاورزی استان را اقتصادی کنیم؛ افزود: این موضوع هم با معرفی ارقام برتر، مکانیزاسیون و وارد کردن تکنولوژی دربخش کشاورزی میسر است ودر یک سال اخیر هم اتفاقات مناسبی در این بخش روی داده است.

مرگدری بیان کرد: تعداد کارشناسان زیتون ما در سال ۸۰ کمتر از ده نفر در استان بود و امروز در ارتقاء زیتون و توسعه این محصول مفید در استان به جایی رسیده ایم که با لمس کردن زیتون می توانیم درجه خلوص و کیفیت آن را بشناسیم.

معاون استاندار با بیان این که، کشاورزی یکی از چهار محور توسعه استان است و این بخش ظرفیت های زیادی را دارد ، گفت: تولیدات کشاورزی استان سالانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن است و کف مطلق تولیدات استان باید بیشتر از این باشد.

مرگدری تصریح کرد: در گام اول باید با استفاده از علم وتکنولوژی و کارهای ترویجی سطح تولیدات کشاورزی استان را به چهار ونیم میلیون تن برسانیم و رسیدن تولیدات استان تا 6 میلیون تن هم دور از انتظارنیست.

وی بیان کرد: تامین امنیت غذایی و سلامت غذایی از جمله خط مشی های سازمان جهاد کشاورزی است و در حوزه گندم با اقدامات مثبتی که انجام شده است دو میلیون تن افزایش تولید داشتیم .

وی اضافه کرد: در سال ۸۲ به تراز مثبت کشاورزی رسیده بودیم ولی در سال های گذشته به دلایل مختلف این تراز منفی شد و در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته دست یافتن به طراز مثبت دور از انتظار نیست.

مرگدری بیان کرد: سرانه مصرف آب استان هزار و ۴۰۰ متر مکعب است و باید با توجه به کمبود ۶۵ درصدی آب در کشاورزی استان نسبت به کشت محصولاتی که نیاز به آب کمتری دارند و در عین حال قیمت بیشتری دارند اقدام کنیم.