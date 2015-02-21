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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۶

مرگدری:

سطح زیر کشت زیتون گلستان در سال ۹۴ دو برابر می شود

سطح زیر کشت زیتون گلستان در سال ۹۴ دو برابر می شود

گرگان- معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: در سال زراعی ۹۳- ۹۴ سطح کشت زیتون در استان به دوونیم برابر ارتقاء پیدا می کند که هرچند رشد خوبی است اما کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری، ظهر شنبه، در همایش کشت زیتون در گرگان، اظهار کرد: در سال های گذشته کشاورزی استان اقتصادی نبوده است و علی رغم همه توصیه های ما، کشاورزان به جای کشت پنبه به سمت کشت برنج که برای آن ها به صرفه بود رفتند و اگر همچنان به اقتصاد کشاورزی بی توجه باشیم کشاورزان باز هم را ه خود را می روند.

وی با بیان این که تکلیف داریم کشاورزی استان را اقتصادی کنیم؛ افزود: این موضوع هم با معرفی ارقام  برتر، مکانیزاسیون و وارد کردن تکنولوژی دربخش کشاورزی میسر است ودر یک سال اخیر هم اتفاقات مناسبی در این بخش روی داده است.

مرگدری بیان کرد: تعداد کارشناسان زیتون ما در سال ۸۰ کمتر از ده نفر در استان بود و امروز در ارتقاء زیتون و توسعه این محصول مفید در استان به جایی رسیده ایم که با لمس کردن زیتون می توانیم درجه خلوص و کیفیت آن را بشناسیم.

معاون استاندار با بیان این که، کشاورزی یکی از چهار محور توسعه استان است و این بخش ظرفیت های زیادی را دارد ، گفت: تولیدات کشاورزی استان سالانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن است و کف مطلق تولیدات استان باید بیشتر از این باشد.

مرگدری تصریح کرد: در گام اول باید با استفاده از علم وتکنولوژی و کارهای ترویجی سطح تولیدات کشاورزی استان را به چهار ونیم میلیون تن برسانیم و رسیدن تولیدات استان تا 6 میلیون تن هم دور از انتظارنیست.

وی بیان کرد: تامین امنیت غذایی و سلامت غذایی از جمله خط مشی های سازمان جهاد کشاورزی است و در حوزه گندم با اقدامات مثبتی که انجام شده است دو میلیون تن افزایش تولید داشتیم .

وی اضافه کرد: در سال ۸۲ به تراز مثبت کشاورزی رسیده بودیم ولی در سال های گذشته به دلایل مختلف این تراز منفی شد و در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته دست یافتن به طراز مثبت دور از انتظار نیست.

مرگدری بیان کرد: سرانه مصرف آب استان هزار و ۴۰۰ متر مکعب است و باید با توجه به کمبود ۶۵ درصدی آب در کشاورزی استان نسبت به کشت محصولاتی که نیاز به آب کمتری دارند و در عین حال قیمت بیشتری دارند اقدام کنیم.

کد مطلب 2502194

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