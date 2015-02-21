برگزاری بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عبدی پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسب برگزاری بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران اظهار داشت: با برگزاری این کنفرانس دانشگاه اصفهان در روزهای ۶ و ۷ اسفندماه میزبان ۳۵۰ متخصص هسته ای کشور است.

وی با اشاره به محورهای مورد بحث، سخنرانی و نشست های تخصصی این کنفرانس ابراز داشت: راکتورهای هسته ای، مواد و سوخت هسته ای، شتاب دهنده ها، پرتو پزشکی، آشکارسازی و دوزیمتری، پلاسما و هم جوشی هسته ای و کاربرد پرتوها از جمله این موضوعات است که به شکل سخنرانی و پوستر ارائه و متخصصان مربوطه در این زمینه اظهار نظر می کنند.

دبیر اجرایی بیست و یکمین کنفراسن هسته ایران تاکید کرد: ۷۰۰ مقاله به این کنفرانس ارسال شده است که با توجه به داوری علمی و بررسی پادمانی مقاله ها ۲۱۰ مقاله پذیرش شده که در این کنفرانس ارائه می شود.

وی با اعلام خبر بزرگداشت مرحوم دکتر رحیم کوهی فائق از اساتید برجسته هسته ای کشور در این کنفرانس بیان داشت: همچنین جایزه شهید شهریاری به برترین مقاله که گام موثری در ارتقای علم و فناوری هسته ای کشور داشته باشد اهداء می شود.

عبدی با اشاره به برگزاری چندین نشست تخصصی در این کنفرانس تاکید کرد: متخصصان این مرکز درباره راکتورها، فعالیت، میزان راندمان انرژی راکتورهای همچون بوشهر و اراک صحبت می کنند.

وی اضافه کرد: همچنین نشست تخصصی BNCT به عنوان یکی از کاربردهای پرتو پزشکی فناوری هسته ای برگزار و چند کارگاه تخصصی در کنار این کنفرانس برگزار می شود که از جمله آنها سیمولاتور راکتور است که افراد باید در این زمان راکتور را طراحی، بارگذاری و فعال کنند.

حضور رئیس انجمن هسته ای ایران در کنفرانس

رئیس دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه اصفهان با اشاره به حضور دکتر فریدون عباسی به عنوان رئیس انجمن هسته ای ایران و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ابراز داشت: همچنین معاونان سازمان انرژی اتمی، رئیس یو سی اف اصفهان و مسئولانی از پادمان هسته ای کشور نیز در این جلسه حضور دارند.

وی با بیان اینکه این کنفرانس با همکاری انجمن هسته ای ایران و دانشگاه اصفهان به طور مشترک برگزار می شود، گفت: حمایت کننده های تخصصی همانند شرکت مادر تخصصی تولید توسعه انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، شرکت و ساخت و راه اندازی نیروگاه های اتمی، شرکت توسعه و ارتقاتی ایمنی نیروگاه های اتمی، سازمان پدافند غیرعامل کشور، بسیج اساتید استان اصفهان، فناوریهای پیشرفته ایران از جمله شرکت ها و سازمانهای حمایت کننده و اسپانسر این کنفرانس هستند.

عبدی تاکید کرد: افتتاحیه این همایش روز ششم اسفند ماه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح خواهد بود و رئیس انجمن هسته ای ایران، رئیس دانشگاه اصفهان و دبیران علمی و اجرایی کنفرانس در این مراسم سخنرانی و یک سخنرانی عمومی نیم ساعته نیز خواهیم داشت.

رشد و توسعه علم و فناوری هسته ای در دانشگاه ها از اهداف انجمن هسته ای ایران

وی با اشاره به اهداف برگزاری این کنفرانس خاطرنشان کرد: هدف اصلی انجمن هسته ای ایران این است که علم و فناوری هسته ای را در دانشگاه ها، دانشجویان و مختصصان سطح کشوری رشد و توسعه دهد به نحوی که دانش فنی موردنظر را بتوانیم به شکل بومی در کشور به دست آوریم.

رئیس دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه اصفهان تاکید کرد: هدف دیگر ما این است که متخصصان مرتبط با علم و فناوری هسته ای در این نشست با سازمان های مرتبط مانند نیروگاه های هسته ای بوشهر، یو سی اف اصفهان، سازمان ایمنی نیروگاه ها و دانشگاه هایی که در این زمینه تحقیق و پژوهش می کنند ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: سومین هدف ما این است که متخصصان هسته ای کشور با مرز دانش در این علم آشنا شوند و به شکلی باعث هم افزایی تحقیق و پژوهش در این راستا شود چراکه اگر در یک محور علمی در بخشی از کشور گامی برداشته شود قسمت های دیگر کشور برای تقویت آن تلاش می کنند.

رئیس دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه اصفهان با بیان اینکه این کنفرانس همچنین می تواند ارتباطی میان دانشجویان علاقه مند به این رشته تحصیلی با اساتید فن باشد به دستاوردهای این کنفرانس اشاره و ابراز داشت: بروندادهایی همانند پیشرفت تولید سوخت هسته ای، تولیدات رادیو دارو، مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی و همکاری متخصصان از بروندادهای این کنفرانس با سازمان انرژی اتمی ایران است.

انتخاب ۸ داور از اصفهان برای داوری مقالات

عبدی در ارتباط با چگونگی پذیرش مقالات نیز اظهار داشت: هر متخصص هسته ای زمانی که می خواهد مقاله ای را چاپ کند باید مجوز پادمان هسته ای کشور را بگیرد و برای مقالات شرکت کننده در کنفرانس هسته ای نیز مطابق روال موردنظر عمل می شود.

وی با اشاره به اینکه داوران مقالات از کل کشور انتخاب شده اند، گفت: از تمامی دانشگاه های دارای رشته مرتبط داور انتخاب شده است که از دانشگاه اصفهان هشت داور انتخاب شدند که تعداد ۸۰ مقاله را داوری کردند.