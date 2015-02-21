رونمایی از سامانه جامع عضویت اعضا جوانان جمعیت هلال احمر البرز

حامد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با علام خبر اولین گردهمایی دبیران کانون های جوانان جمعیت هلال احمر استان البرز، اظهار داشت: گردهمایی دبیران کانون های جوانان جمعیت هلال احمر استان البرز با هدف بررسی و برطرف نمودن مشکلات و ارائه پیشنهادات در خصوص برنامه های آتی معاونت جوانان برگزار شد.

زارعی در ادامه با اشاره به اینکه در این گردهمایی برنامه های کانون ها و مشارکت آنان در برنامه های آتی سازمان بررسی شد، تاکید کرد: در این گردهمایی از سامانه جامع عضویت اعضا جوانان جمعیت هلال احمر استان البرز رونمایی شد.

این مسئول گفت: این سامانه جهت بروزرسانی و ساماندهی اعضا جذب شده و سهولت در جذب اعضا جدید از سوی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر راه اندازی شده است.

زارعی در ادامه با اعلام این خبر که از اعضا برتر در المپیاد فرهنگی - ورزشی استان البرز تجلیل شده است، خاطرنشان کرد: از برگزیدگان المپیاد فرهنگی - ورزشی جمعیت هلال احمر استان البرز که در رشته های فوتسال، والیبال، شنا و آمادگی جسمانی برگزار شد، تقدیر و هدایایی به رسم یادبود به آنها اهدا شد.

وی در پایان گفت: در رشته های فوتسال برادران و والیبال خواهران تیم های شهرستان نظرآباد، در رشته شنا خواهران و برادران شهرستان کرج، در رشته آمادگی جسمانی خواهران تیم شهرستان فردیس و آمادگی جسمانی برادران تیم شهرستان کرج موفق به کسب مقام اول در مرحله استانی شدند.