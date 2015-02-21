تصمیمی برای مداخله نظامی در لیبی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، «فیلیپ هاموند» ضمن مخالفت با درخواست مداخله نظامی در لیبی گفت: باید یک راه حل سیاسی برای عبور لیبی از شرایط فعلی پیدا کنیم.

اظهارات هاموند در حالی است که اقدامات گروه های افراطی در لیبی در ماه های اخیر مشکلات زیادی را برای این کشور به وجود آورده که آخرین مورد آن حمله جنگنده های ارتش مصر به مواضع گروه تروریستی داعش در «درنه» بود.

در روزهای گذشته روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده بود که داعش از لیبی به عنوان دروازه ای برای ورود به اروپا استفاده خواهد کرد.