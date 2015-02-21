  1. بین الملل
  2. اروپا
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۰۸

هاموند:

تصمیمی برای مداخله نظامی در لیبی وجود ندارد

تصمیمی برای مداخله نظامی در لیبی وجود ندارد

وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که در حال حاضر هیچگونه تصمیمی برای مداخله نظامی در لیبی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، «فیلیپ هاموند» ضمن مخالفت با درخواست مداخله نظامی در لیبی گفت: باید یک راه حل سیاسی برای عبور لیبی از شرایط فعلی پیدا کنیم. 

اظهارات هاموند در حالی است که اقدامات گروه های افراطی در لیبی در ماه های اخیر مشکلات زیادی را برای این کشور به وجود آورده که آخرین مورد آن حمله جنگنده های ارتش مصر به مواضع گروه تروریستی داعش در «درنه» بود. 

در روزهای گذشته روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده بود که داعش از لیبی به عنوان دروازه ای برای ورود به اروپا استفاده خواهد کرد. 

کد مطلب 2502198
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها