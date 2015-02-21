شیراز نامزد میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی ۲۰۱۶ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایک جونگ کیم» نماینده کره ای اتحادیه جهانی کشتی صبح امروز(شنبه) برای بررسی شرایط میزبانی شهر شیراز به همراه محمدابراهیم امامی رئیس کمیته داوران به این شهر سفر کرد.

با توجه به اینکه ایران کاندید میزبانی رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۶ است، نماینده اتحادیه جهانی کشتی از امکانات شهر شیراز از جمله سالن شهید دستغیب و هتل چمران این شهر بازدید کرد.کیم در ادامه بازدید خود با علیرضا پاک فطرت شهردار شیراز نیز دیدار کرد.

زین العابدین عرب، رئیس هیأت کشتی استان فارس نیز در این بازدید نماینده اتحادیه جهانی کشتی را همراهی می کند.