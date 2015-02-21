به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات والیبال نشسته دسته یک باشگاه های کشور با حضور۵ تیم استان مرکزی، چالوس، آزادشهر، فیروزه قزوین و شرکت مخابرات خراسان رضوی از فردا به مدت ۴ روز در سالن شهدای مخابرات مشهد برگزار می شود.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان خراسان رضوی در این رابطه در گفتگو با مهر بیان داشت: نماینده این استان در مرحله نهایی مسابقات والیبال نشسته دسته یک باشگاه های کشور در این رقابت ها حضور دارد.

هادی رضایی بیان کرد: ابوالفضل اسماعیلی، جواد رفائی، محمد طاهری، رئوف روشن، عبدالله هوشیار، علی اصغر پورطاهونچی، جعفر افشاری، مهدی عسگری، وحید مرادی، هادی انصاری، مهدی حیدقی زاده و محسن براتی به سرپرستی علیرضا اختری و مربیگری محمد مصطفوی اعضای تیم شرکت مخابرات خراسان رضوی را در این پیکارها تشکیل می دهند.

وی افزود: با شناختی که از توان تیم شرکت مخابرات داریم امیدواریم جواز صعود به لیگ برتر والیبال نشسته را کسب کنیم و سال آینده در کنار تیم والیبال نشسته ثامن الحجج(ع) سبزوار نماینده قدرتمند استان در لیگ برتر باشیم.

وی ادامه داد: تیم های برتر این رقابت ها به لیگ برتر والیبال نشسته باشگاه های کشور صعود خواهند کرد.