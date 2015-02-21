پل زیر گذر جوادیه نیمه نخست سال ۹۴ به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر،اقبال شاکری و ابوالفضل قناعتی اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با حضور در شهرداری منطقه ۱۶ از پروژه های این منطقه نظیر پل زیر گذر جوادیه و سالن همایش های شهید آوینی بازدید به عمل آوردند.

ابوالفضل قناعتی در پایان این بازدید گفت: پس از اتصال بزرگراه نواب توسط پل جدید تاسیس جوادیه به دیگر بزرگراه های شهر ما شاهد بودیم که محله جوادیه مانند یک جزیره در حصاری قرار گرفته که عملا ارتباط آن با بیرون از محله قطع شد. لذا به خاطر برون رفت از این وضعیت شهرداری منطقه ۱۶ مترصد این شد تا پل زیر گذری از راه آهن به جوادیه ایجاد نماید.

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: پیش از این راه هایی که سبب می شد محله جوادیه به جاده ساوه ، محله فلاح مرکز شهر و محله زمزم دسترسی داشته باشد مسدود بود که امیدواریم با ایجاد این زیر گذر راه های مذکور باز شود.

قناعتی ابراز امیدواری کرد این پروژه در نیمه نخست سال ۹۴ به بهر ه برداری برسد.

سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل همچنین خاطر نشان کرد: مناطق جنوبی برای اعضای شورای اسلامی شهر تهران از درجه اهمیت بالایی برخوردار است چرا که کمبود سرانه های فرهنگی ، فضای سبز و ورزشی در این مناطق محسوس می باشد. از اینرو مدیریت شهری باید تلاش خود را برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان این مناطق و کاهش فاصله شمال و جنوب شهر به کار بندد.

قناعتی با اشاره به اقدامات شهرداری منطقه ۱۶ گفت: احداث پل زیر گذر ، ساخت سالن همایش های شهید آوینی با ۱۶۰۰ نفر ظرفیت که در نوع خود در تهران کم نظیر است و نیز اتصال بوستان ولایت به محله جوادیه از طریق پل عابر با طراحی ویژه اقداماتی است که جای تقدیر دارد.

وی یاد آور شد: در بازدیدی که از این منطقه داشتیم در جهت رفع کمبود سرانه فضای سبز و ورزشی پیشنهاداتی از سوی شهرداری ارائه شد که امیدواریم عملیاتی شوند و این فقر فضای سبز و ورزشی برطرف شود.

اقبال شاکری: تحولات در شهر نباید زندگی مردم را دستخوش تغییر کند

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران نیز در پایان این بازدید گفت: محله جوادیه و مردم آن نعمت بزرگی برای شهر ما هستند مسئولان شهری باید در ارائه خدمات به این مردم شریف نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

وی ادامه داد: در بازدیدی که داشتیم طرح های موضوعی و موضعی و نیز کارهای خیلی اساسی از سوی شهرداری منطقه انجام شده که امیدواریم در سال آینده به بهره برداری برسد رفاه مد نظر شهروندان به ویژه در بخش حمل و نقل و بازگشایی معابر میسر سازد.

شاکری با اشاره به برخی اقدامات شهرداری منطقه افزود: احداث زیر گذر پل جوادیه ،ساماندهی ۲۰ متری جوادیه و ۱۶ متری اول ، جمع آوری آب های سطحی و پیاده راه سازی از جمله مواردی است که شهرداری منطقه در جهت خدمات رسانی به شهروندان انجام داده است.

وی خاطر نشان کرد : اگر ما به دنبال تحول در ساختار شهر هستیم باید دو دیگاه را مد نظر قرار دهیم؛نخست آنکه بافت ها راتغییر دهیم یا تجمیع کنیم که ساخت و ساز جدیدی در معماری شهری ایجاد خواهد شد ولی دیدگاه دوم این است که بیاییم اقتضائات محلی را نگاه داریم که خود نشانگر هویت محلی می باشد و از فضاهای موجود استفاده کنیم.

شاکری یاد آور شد: به نظر می رسد برای نیل به این هدف راه حل دوم بهتر باشد چرا که برای ایجاد تحول نباید به گونه ای اقدام کرد که زندگی مردم دستخوش تغییر شود.

رییس کمیته عمران با اشاره به برخی فضاهای قابل استفاده در مناطق جنوبی گفت: فضاهایی که امروزه کاربری خاصی ندارند مانند مراکز صنعتی متروکه، گرمابه های قدیمی و کارگاه های بلا استفاده بهترین فضا برای تامین سرانه های ورزشی و فضای سبز هستند.

شاکری گفت: در مناطق جنوبی که عمدتا دارای تراکم جمعیت بسیاری هستند باید برای ایجاد تحول به گونه ای رفتار کرد که هم تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد و هم با بازگشایی معابر فرصت برای جلب سرمایه گذاری ایجاد شود .