کاهش فرایندهای اداری مهمترین اولویت ستادصیانت از حقوق شهروندی است

به گزارش خبرنگارمهر، علی ملازاده ظهرشنبه در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان همدان با اشاره به اینکه همدان بیست و سومین استانی است که مورد بازرسی و ارزیابی این ستاد قرار می گیرد، افزود: در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی به دنبال ایجاد حساسیت در جامعه در بحث عفاف و حجاب و حقوق شهروندی هستیم.

وی با بیان اینکه استان همدان یکی از بهترین استانها در حوزه ستاد صیانت از امنیت عمومی است و درصورت رضایت از عملکرد دستگاه ها می تواند یکی از سه استان برتر در این زمینه باشد، اظهارداشت: وزارت کشور در راستای اجرای طرح صیانت از حریم امنیت عمومی و شهروندی نیازمند همکاری قوه قضاییه است.

معاون قائم مقام وزیر در امور اجتماعی با تاکید براینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی شش وظیفه به عهده قوه قضاییه گذاشته است تا صیانت ازحقوق شهروندی ارتقا یابد، ابراز داشت: درهمین راستا دادگستری ها در استان ها باید در اجرای این طرح و تقویت آن همکاری لازم را داشته باشند.

ملازاده بابیان اینکه دو موضوع عفاف و حجاب و حقوق شهروندی از دغدغه های مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و سایر برزگان نظام اسلامی است، یاداورشد: تقویت حقوق شهروندی از تاکیدات دولت تدبیر و امید و وزارت کشور است که در این راستا سیاست های اجرایی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی به استانداری ها و دستگاه ها ابلاغ شده و پیرو همین موضوع عملکرد استان ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ تیم مجرب وظیفه بازرسی از دستگاه ها را در زمینه اجرای سیاست های عفاف و حجاب و صیانت ازحقوق شهروندی برعهده دارند، ادامه داد: در ارزیابی های انجام شده در بهترین وضعیت ۵۵ تا ۶۰ درصد از این سیاست ها در کشور اجرایی شده که در مقایسه با آمار سال های گذشته رشد ۲۰ درصدی داشته اما تا نقطه مطلوب فاصله زیاد است.

ملت ایران در اعلام حمایت از مقام معظم رهبری و نظام در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال سنگ تمام گذاشتند

وی دوعامل اصلی پیروزی انقلاب را رهبری امام خمینی (ره) و حضور یکپارچه مردم در صحنه عنوان کرد و گفت: مشروعیت و مقبولیت عامل اصلی تداوم و بقای نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که نظام ما نظام مبتنی بر رای مردم و مردمی است، چنانچه ملت ایران در اعلام حمایت از مقام معظم رهبری و نظام در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال سنگ تمام گذاشتند.

معاون قائم مقام وزیر کشوردر امور اجتماعی در ادامه با تاکید براینکه بروکراسی و کاغذبازی در ادارات افزایش فزآینده ای داشته و طولانی شدن مدت مراجعه مردم به ادارات باعث نارضایتی مردم شده است، افزود: آستانه تحمل مردم در این بخش حدی دارد و باید رضایت مندی مردم از عملکرد دستگاه ها را افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اولویت های برنامه صیانت از حقوق شهروندی افزایش رضایت مندی مردم و کاهش تخلفات است و با بیان اینکه آموزش همگانی اصلی اساسی در صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی است، اظهارداشت: مردم و دستگاه ها تکالیفی در حفظ و رعایت حقوق شهروندی بر عهده دارند که برای تحقق این مهم نیاز به آموزش همگانی داریم.

ملازاده در ادامه به فعال شدن میز خدمت و جلوگیری از سرگردانی مراجعان در ادارات اشاره و عنوان کرد: پیگیری ملاقات های عمومی نیز از موارد رعایت حقوق شهروندی است.

وی همچنین با بیان اینکه در راستای ترویج عفاف و حجاب برای ۲۴ دستگاه، قانون تکالیفی را در ۳۱۰ بند مشخص کرده است، یادآورشد: اداره کل ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما از جمله دستگاه هایی است که باید توجهی جدی به برنامه های این حوزه داشته باشند.

معاون قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی با تاکید براینکه اگر دستگاه ها به تکالیف و وظایف خود در زمینه ترویج عفاف و حجاب عمل کنند وضعیت حجاب در جامعه بهبود خواهد یافت، گفت: استان همدان به عنوان شهر دارالمؤمنین باید همتی اساسی در این زمینه داشته باشد چرا که وضعیت عفاف و حجاب در جامعه مطلوب نیست و با توجه به هجمه دشمن اگر غفلت کنیم ممکن است شهرهمدان وضعیت عفاف و حجاب تغییر کند.

دشمن بحث آزادی های یواشکی را در بین جوانان ما ترویج می دهد

ملازاده با تأکید براینکه ۹۰ درصد کارهای نیروی انتظامی در بحث عفاف و حجاب و آموزش همگانی و ۱۰ درصد در حوزه امنیتی و برخورد با بدحجابی است افزود: مراکز امنیتی و انتظامی باید در این حوزه با اشرافیت اطلاعاتی عمل کنند چرا که دشمن بحث آزادی های یواشکی را در بین جوانان ما ترویج می دهد.

وی با بیان اینکه در بحث عفاف وحجاب یکسری برنامه های درون سازمانی برمبنای آموزش همگانی برای دستگاه ها ابلاغ شده که باید عملیاتی شود، اظهارداشت: عفاف وحجاب با نگاه بخشنامه ای و دستور العملی گسترش نمی یابد بلکه باید با آموزش، فرهنگ عفاف و حجاب را گسترش داد.

ملا زاده در ادامه به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در آموزش و پرورش تاکید کرد و خواستار انجام کارهای فرهنگی در راستای ارتقا این مهم در مدارس شد.

وی یکی از راه های ارتقا فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه را توجه به نظر مردم دانست و ابراز داشت: برنامه ها باید براساس دیدگاه مردم برنامه ریزی شود.

وی با بیان اینکه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی به دنبال دخالت در کار دستگاه ها نیست و هر دستگاهی پاسخگوی عملکرد خود است، یادآورشد: وزارت کشور در این زمینه فقط وظیفه هماهنگی و نظارتی را برعهده دارد.

معاون قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی با اشاره به اینکه از مهمترین اولویت های صیانت از حقوق شهروندی کاهش فرایندهای اداری است، گفت: ۳۶ سال درحوزه عفاف وحجاب صحبت شده اما به آن ها عمل نشده که باید برنامه فرهنگی دراین حوزه استمرار یابد تا نتیجه بخش باشد.