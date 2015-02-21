صندوق قرض الحسنه پارسیان وانجمن بیماران خاص تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب انعقاد تفاهم نامه مابین صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان و انجمن خیریه بیماران خاص و بی بضاعت استان هرمزگان از این پس بیماران تحت پوشش این انجمن از تسهیلات قرض الحسنه درمان بیماری و تهیه داروی صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان بهره مند می شوند.

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان ظهر شنبه در نشست مشترک با مدیر عامل این انجمن گفت: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده یک میلیارد ریال برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به بیماران تحت پوشش انجمن خیریه بیماران خاص و بی بضاعت هرمزگان اختصاص یافته است.

محمد رضا بهنام حسین پور ضمن بیان اینکه امیدواریم در سایه حمایت و مشارکت بیشتر هموطنان خیراندیش و سپرده گذار دامنه این خدمات قابل توسعه و افزایش باشد افزود: بیماران تحت پوشش با معرفی انجمن می توانند تا سقف ۲۰ میلیون ریال وام درمان دریافت کنند.

وی همچنین افزود: همکاری با انجمن های حمایت از بیماران، راهبردی است که صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان به طور جدی دنبال می کند. ما پیش از انعقاد تفاهم نامه با انجمن خیریه بیماران خاص و بی بضاعت استان هرمزگان هم با موسسات و انجمن هایی مانند عطوفت خراسان شمالی، ام اس، امدادگران عاشورای تهران و استان فارس، انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان کردستان و انجمن بیماران کلیوی استان لرستان و ایلام همکاری و تعاملات مشابه داشته ایم و مراحل تخصیص و پرداخت وام به بیماران تحت پوشش این انجمن ها و موسسات به صورت مستمر در حال انجام است.

بهنام حسین پور سپس به فعالیت صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان در زمینه مصارف و اعطای وام در زمینه های مختلف اشاره کرد و گفت: صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان تاکنون در بخش ازدواج و تامین جهیزیه زوج های جوان ۶ میلیارد ریال وام به زوج های جوان اعطا کرده است و یک میلیارد ریال از منابع دراختیار خود را در قالب تسهیلات برای ایجاد مشاغل خانگی و اشتغال به مددجویان معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت کرده است.

وی در همین چارچوب افزود: اعطای یک میلیارد ریال وام تعمیر و تامین مسکن مناسب نیز از دیگر فعالیت های صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان در سال جاری بوده است.

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان با تاکید بر اینکه ما با پایش وضعیت این نوع انجمن ها در شهرستان ها و نقاط دور از مرکز، اقدام عملی را برای حمایت از آنان در حد توان و امکان آغاز می کنیم اظهار داشت: این حرکت و اقدام صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان یعنی حضور در شهرستان ها و نقاط محروم و نیمه محروم معطوف به راهبردی است که در بانک پارسیان و به طور کلی در گروه مالی پارسیان ترسیم شده و توسط فعالان این گروه دنبال می شود.

وی در این چارچوب تصریح کرد: بانک پارسیان با تاسیس صندوق قرض الحسنه در صدد ایفای رسالت های اجتماعی خود است. رسالت هایی که به دور از رویکرد های منفعت طلبانه، بنگاه را به اقداماتی که تامین منافع افراد جامعه را در بر دارد سوق می دهد. مطمئنا این نوع اقدامات صندوق قرض الحسنه از این پس هم به صورت پردامنه و مستمر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: البته ما در مسیر اجرا و تدوام این اقدامات، پشتگرم به خیر اندیشی و اقدامات انسانی و خداپسندانه سپرده گذاران فهیمی هستیم که با سپرده هایشان این امکان را فراهم می کنند که ما توانایی انجام چنین کمک هایی را داشته باشیم.

بهنام حسین پور سپس با تاکید بر اینکه نهایت تلاش ما در پاسخ به خیراندیشان و سپرده گذاران قرض الحسنه رساندن این منابع به نیازمندان واقعی است گفت: ارتباط و تعامل با سازمان های مردم نهاد حامی بیماران دقیقا در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

وی سپس در همین چارچوب افزود: هدف دیگر مجموعه پارسیان از این دست اقداماتٰ برداشتن گامهایی هر چند کوچک در برقراری عدالت اجتماعی و برقراری مساوات در تامین خواست های هموطنان نیازمند در سراسر کشور است. ما به همین دلیل از مرکز بیرون آمدیم و تلاش کردیم با امکاناتی که در اختیار داریم، به زن و مرد رنجمند و نیازمند یاری دیگر مناطق نیز همان طور نگاه و توجه کنیم که یک هموطن مرکز نشین از آن برخوردار می شود.

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان گفت: خدا را شاکریم که توان مساعدت و یاری به هموطنان شریف را به ما عطا کرده و بی تردید ما با اتکا به یاری نیک اندیشان و هموطنان سپرده گذاری که در زمینه رفع مشکلات نیازمندان و دردمندان جامعه رسالتی را بر دوش خود احساس می کنند می توانیم بر میزان خدماتمان بیفزاییم.

صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان بر اساس مصوبه هیات مدیره صندوق و با هدف یاری به بیماران کم بضاعت تحت پوشش انجمن‌ها، موسسات و تشکل های حمایتی بیماران در استان‌های مختلف کشور، ملزم به اعطای مجموعا ۹میلیارد ریال وام قرض الحسنه به بیماران تحت حمایت این تشکل‌ها شده است.

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی، انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان بوشهر، انجمن تالاسمی استان سیستان و بلوچستان، انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان لرستان، انجمن خیریه بیماران خاص و بی بضاعت استان هرمزگان، انجمن حمایت از بیماران سرطانی(عطوفت) خراسان شمالی، مرکز جامع درمان بیماران خاص استان خراسان جنوبی، انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان کهگیلویه و بویر احمد و انجمن حمایت از بیماران سرطانی کردستان از جمله مراکز و انجمن هایی هستند که صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان در قالب عقد تفاهم نامه دوجانبه اعطای وام به بیماران تحت پوشش آنها را آغاز کرده است.