نمايشگاه آثار علمي و هنري دانشجويان دانشگاه هنر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مهدي زاده - مدير هنري نمايشگاه و كارگردان هنري جشن گراميداشت پنجاهمين سال تأسيس دانشكده سينما و تئاتر پيرامون برگزاري اين نمايشگاه گفت: نمايشگاهي كه در حال حاضر در پرديس باغ ملي دانشگاه هنر برقرار است جزو معدود فضاهاي مكشوفه اي است كه به صورت نمايشگاهي در ايران درآمده و آغاز درست و خلاقي در اين خصوص است.

وی افزود: فضاي اين نمايشگاه يكي از ساختمان هاي در حال مرمت پرديس باغ ملي است كه در حال حاضر عاري از كاركرد اجرايي است اما به صورت يك اثر آرتيستيك و نمايشگاهي درآمده است. خود اين اثر به صورت مجرد با اين طراحي كه درآن انجام شده يك اثر بديع است. ضمن اينكه تك تك آثاري كه درون این فضا قرار گرفته اند، به علاوه آثاري كه در اين كالبد و معماري به نمايش درآمده اند، تبديل به يك كل منسجم و قابل تأمل شده اند كه مي تواند براي هر مخاطب علاقه مند به فضاهاي مكشوفه با معماري كم نظير دوره پهلوي اول بسيار ديدني باشد. همينطور آثار مربوط به دانشگاه هنر آثار هنري و انديشمندانه اي هستند كه دراين فضا جمع شده اند و مي توانند كليت بي نظيري را رقم بزنند. آثاري كه برآيند و محصول دست كم ده سال تلاش علمي و فكري و هنري دانشگاهيان دانشگاه هنرهستند.

مدير هنري جشن گراميداشت پنجاهمين سال تأسيس دانشكده سينما و تئاتر دانشگاه هنر اظهار داشت: در اين نمايشگاه هم مجموعه آثار علمي دانشگاهيان دانشگاه هنر يعني مجموعه كتب و مقالات و استندهاي آثار پژوهشي و هم آثار هنري و اجرايي اين هنرمندان وجود دارد كه تا حد ممكن سعي كرده ايم جمع آوري كنيم، اين نمايشگاه فتح بابي براي شروع اتفاقات ماندگار هنري در دانشگاه هنر است؛ زيرا دانشگاه هاي هنري حتماٌ نيازمند داشتن گالري و نمايشگاه هاي دائمي به منظور ارائه دستاوردهاي هنري شان هستند.

مهدي زاده در خصوص نوع و انتخاب چينش آثار گفت: سعي كرديم هنرها به صورت شناور در دل هم حركت كنند بگونه اي كه تك تك آثار به اتفاق هم يك فضاي فراگير علمي و هنري را ايجاد كنند كه همچنين بتوانند ارتباط خوبي نیز با مخاطب برقرار كنند

جشن گراميداشت پنجاهمين سال تأسيس دانشكده سينما و تئاتر دانشگاه هنر ششم اسفند ماه جاري برگزار می شود.