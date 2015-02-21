مودی و دردسرهای یک کت و شلوار 450 هزار پوندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، نارندا مودی در سومین روز از سفر «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، به هند که در ماه گذشته انجام شد کت و شلواری را به تن کرده بود که این لباس به طور اختصاصی برای وی تولید شده بود.

در نگاه اول پارچه مورد استفاده برای دوخت این کت و شلوار، یک پارچه سیاه حاشیه دار (راه راه) است اما نگاه دقیق تر به آن مشخص می کند که این پارچه طلا کوب بوده و نام نارندرا مودی بر روی آن حک شده است.

این کت و شلوار دیروز جمعه در یک حراجی به قیمت 450 هزار پوند (حدود 693 هزار دلار) فروخته شده و پول آن قرار است صرف لایروبی رودخانه گنگ و پاکسازی مناطق اطراف آن شود.

با این وجود احزاب مخالف دولت اعلام کرده اند چرا در شرایطی که بخش قابل توجهی از جمعیت هند در فقر به سر می برند، مودی باید کت و شلوار به این گرانی را بپوشد.

مودی با شعار مبارزه با فساد در رقابت های انتخاباتی سال گذشته شرکت کرد و با توجه به عملکرد ضعیف حزب کنگره، توانست در انتخابات پیروز شده و به سمت نخست وزیری هند برسد.