هدف یونسکو اشاعه فرهنگ برای مقابله با چالش ها است

به گزارش خبرنگار مهر، استرکیش لاروش با حضور در همایش چشم انداز توسعه پایدار که صبح شنبه در استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به تلاش یونسکو در جهت اشاعه فرهنگ و آموزش برای همه گفت: چالش هایی همچون فقر و بیماری روز به روز در حال شیوع در سطح دنیاست و تلاش یونسکو بر این است که با اشاعه فرهنگ و ارتباط میان دنیایی به مقابله با این چالش ها بپردازد.

وی با بیان اینکه جهان امروز به نیروی ملایم فرهنگ، آموزش و علم نیاز دارد افزود: ایران نقش مهمی در گفت و گوی تمدن ها دارد و با مطرح شدن گفتمان تمدن ها از سوی جمهوری اسلامی ایران، این مهم بیش از پیش مدنظر قرار گرفته است.

لاروش آموزش را کلید پیشرفت اجتماعی و اقتصادی برشمرد و گفت: یونسکو تلاش دارد با آموزش مادران و فراهم کردن بستر لازم برای بهره مندی همه از آموزش و فرهنگ، صلح جهانی را در دنیا نهادینه کند.

وی با اشاره به برخی اقدامات و برنامه های سازمان یونسکو در مدیریت آب های شهری اظهار کرد: می توان با برنامه ریزی های لازم رشت را از چنین اقداماتی بهره مند کرد.

لاروش با ابراز تمایل به همکاری هر چه بیشتر یونسکو با دفتر ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت و دیگر شهرهای استان گیلان افزود: بسیار مشتاقم که با همکاری هر چه بیشتر بین یونسکو و مدیران گیلان، این فرصت در استان مهیا شود که میراث فرهنگی استان شناسایی و ثبت شود و همچنین برای ثبت صنایع خلاق و محلی اقدامات مهمی صورت گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان نیز در این همایش با بیان اینکه گیلان در توسعه و تشکیل دولت مدرن از استان های پیشرو کشور بوده است گفت: تلاش های مدرن گیلان طی دهه های گذشته با انتشار جراید و نشریات و همینطور تشکل های حزبی نشان دهنده پیشرو بودن استان گیلان در زمینه های متنوعی است.

محمد احمدی پور با اشاره به زمینه های لازم برای رسیدن به توسعه پایدار افزود: زمانی معنای توسعه پایدار تحقق می پذیرد که توسعه، همه چانبه و متوازن باشد و از گفتمان عمومی و مشارکت همگانی استفاده شود.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار در استان گیلان نیازمند تعریفی از توسعه منطقه ای و روستایی است گفت: در توسعه شهری باید ملاحظات محیطی، اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد و رویکرد توسعه روستایی نیز در کنار آن مبنای برنامه ریزی ها قرار گیرد.

احمدی پور ابراز امیدواری کرد: با جلب مشارکت های عمومی، برنامه ریزی های مثمرثمری برای رسیدن به توسعه پایدار در استان صورت گیرد.